快訊

大雨狂炸！ 高雄六龜等五區下午停止上班上課

學生搶課開價9萬...高教利益化、名師光環讓選課文化淪為生意

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台東僅獲300劑疫苗 饒慶鈴：請中央提供正確名單

聯合報 / 記者尤聰光／台東即時報導
中央昨配發52萬劑AZ疫苗到各縣市提供國高中教師等補教業者施打，不過，台東縣卻僅配額300劑，不僅衛生局傻眼，縣長饒慶鈴今天也在臉書批「請中央提供正確名單，造成不必要的誤解」。圖／台東縣政府提供
中央昨配發52萬劑AZ疫苗到各縣市提供國高中教師等補教業者施打，不過，台東縣卻僅配額300劑，不僅衛生局傻眼，縣長饒慶鈴今天也在臉書批「請中央提供正確名單，造成不必要的誤解」。圖／台東縣政府提供

中央流行疫情指揮中心昨配發52萬劑AZ疫苗到各縣市提供國高中教師等補教業者施打，不過，台東縣卻僅配額300劑，不僅衛生局傻眼，縣長饒慶鈴今天也在臉書批「請中央提供正確名單，造成不必要的誤解」。

饒慶鈴說，疫苗撥補數量如同施打率，不是各縣市間的競賽，也不是滿足中央或地方的理想或願望，而是將手中的疫苗盡快讓每一位有意願的鄉親完成施打。

饒說，這次，中央分配52萬劑AZ疫苗，台東只獲得300劑，中央說「因為你們高中職以下老師及補教業者只剩244人沒有打」，老實說，縣府手中不僅沒有外縣市教師選擇在台東施打的名單，若再加上本學期新聘代理教師增加的員額，怎麼算都不只244人，現在手中疫苗只有300劑，只能請中央提供正確名單，讓我們依名單施打，以免又造成不必要的誤解。

她表示，中央說，撥補數量是根據1922平台預約人數設定，但真實情況是，台東縣政府「不願開空頭支票」，7月底評估庫存數量不足、中央撥補數量不定，因此決定先限縮1922平台的預約名額，以免像其他縣市發生疫苗開天窗、預約民眾打不到的情況，怎麼成了中央口中所說的台東沒有人想登記。

饒慶鈴說，老話一句，疫苗接種的重點，就是讓每個有意願的鄉親都能盡快施打疫苗。中央有多少疫苗、盡快通知地方配合因應，而不是蓋牌所有資訊，讓地方無所適從。

AZ疫苗 台東 饒慶鈴

延伸閱讀

台東多山地形 警方添購新警車打擊犯罪兼防災

台東警方新購41輛車 提升打擊犯罪利器

台東熱氣球嘉年華將登場 柯文哲下周赴台東參加活動

熱氣球嘉年華不開放外地客 旅宿業者「炸鍋」！

相關新聞

台東僅獲300劑疫苗 饒慶鈴：請中央提供正確名單

中央流行疫情指揮中心昨配發52萬劑AZ疫苗到各縣市提供國高中教師等補教業者施打，不過，台東縣卻僅配額300劑，不僅衛生局...

高鐵宜蘭站選址未定陳歐珀怒批跳票「問題出在行政院」

高鐵宜蘭站址最早說去年底定案，拖到今年4月、7月要決定，結果都無下文，立委陳歐珀今天痛批中央一再「跳票」，讓人失望；更誇...

張愛玲與花蓮：重訪邊城

一九六一年，遠在美國的張愛玲難得開啟了一趟「遠東」之旅。這趟越洋的航程，目的一方面是替電懋影業公司編寫《紅樓夢》等電影劇本，另一方面，張愛玲似乎也有意藉地利之便順遊臺灣，為自己構思多時的小說搜集資料，並尋求採訪張學良（小說主角的原型人物）的可能。

進基隆市區高架橋施工封閉 車流回堵到中山高大業隧道

基隆市政府發包整修中正高架橋，如果往市區方向封閉，往往造成中山高大塞車，回堵到大業隧道入口外。上周六白天封閉市區往高速公...

高鐵宜蘭站址遲未定 傳等高層拍板

高鐵確定延伸到宜蘭，不過宜蘭站站址遲遲未定案，會影響到高鐵的綜合規畫報告無法定案，不能進入工程設計。地方對於站址意見分歧...

吉安南華部落聚會所 動土

花蓮縣原住民人口逾9萬人，是全國最多，縣政府獲行政院核定「花蓮縣部落聚會所興建計畫」，補助4億餘元用來興建31個聚會所。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。