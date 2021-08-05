台東僅獲300劑疫苗 饒慶鈴：請中央提供正確名單

中央流行疫情指揮中心昨配發52萬劑AZ疫苗到各縣市提供國高中教師等補教業者施打，不過，台東縣卻僅配額300劑，不僅衛生局傻眼，縣長饒慶鈴今天也在臉書批「請中央提供正確名單，造成不必要的誤解」。

饒慶鈴說，疫苗撥補數量如同施打率，不是各縣市間的競賽，也不是滿足中央或地方的理想或願望，而是將手中的疫苗盡快讓每一位有意願的鄉親完成施打。

饒說，這次，中央分配52萬劑AZ疫苗，台東只獲得300劑，中央說「因為你們高中職以下老師及補教業者只剩244人沒有打」，老實說，縣府手中不僅沒有外縣市教師選擇在台東施打的名單，若再加上本學期新聘代理教師增加的員額，怎麼算都不只244人，現在手中疫苗只有300劑，只能請中央提供正確名單，讓我們依名單施打，以免又造成不必要的誤解。

她表示，中央說，撥補數量是根據1922平台預約人數設定，但真實情況是，台東縣政府「不願開空頭支票」，7月底評估庫存數量不足、中央撥補數量不定，因此決定先限縮1922平台的預約名額，以免像其他縣市發生疫苗開天窗、預約民眾打不到的情況，怎麼成了中央口中所說的台東沒有人想登記。

饒慶鈴說，老話一句，疫苗接種的重點，就是讓每個有意願的鄉親都能盡快施打疫苗。中央有多少疫苗、盡快通知地方配合因應，而不是蓋牌所有資訊，讓地方無所適從。