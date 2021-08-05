台東縱谷正療癒 壯美地景作品與自然相融

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情趨緩，療癒行程逐漸解封，台東縱谷6件壯美的地景作品和大自然相融，撫慰人心，這幾天吸引了台東民眾輕旅遊。

過去遊客或是台東民眾鮮少造訪的台東縱谷鹿野鄉新良濕地，最近多了車輛出入，在濕地的水池中浮著一個裝置藝術「粉紅河馬」，搭配著山巒和水池的蓮花，相當療癒。

再順著一旁的堤防道路進去，過去幾乎被遺忘的鹿野鄉后湖部落，最近同樣有遊客進入，在阡陌良田中尋找藝術創作「貓咪種子」。而位於鹿野鄉公所旁的地景「穹頂上有花」更是吸引遊客拍照留念。

農委會水土保持局台東分局邀請藝術家在台東縱谷關山鎮和池上鄉駐村創作的6件作品陸續完成，壯美地景作品與大自然相融撫慰人心。

水保局台東分局今天表示，2019「萬物糧倉．大地慶典」計畫，首度在池上鄉舉辦「縱谷大地藝術季」，2020年在「最美公路」197縣道以農村自然景觀為舞台，從197縣道往外擴展；今年邁入第3年，從池上往南，延伸至關山、鹿野，期待以不同的風貌，與地景藝術作品相容共創新視野，用藝術的形式打造一個環境、文化、社區、產業與藝術，共生共舞的大地藝術。

今年邀請藝術家參與駐村創作6件作品，其中3件作品設於關山親水公園水樹林、榕樹群及人造山丘頂，擅長複合媒材與環境裝置創作的安聖惠，打造「療癒系列」大躺椅及吊床，讓人在後疫情的焦慮中靜心休憩，重拾面對明天的力量。

國際知名竹藝師徐暋盛利用出神入化的竹編工藝創作「蛻變前的等待」，以繭、蛹的型態，冀望作品讓人們深刻體會寶貴生命的價值與意義。而作品富含創造力與旺盛生命力的林淑鈴以「雲朵製造所」為題，童畫夢幻的風格表達生命起始萌發的柔美姿態，以迴旋放射狀線條，織造出線條柔美，有機曲線造型，結合山丘地貌特色。

另外3件作品則設置在鹿野鄉，包括「貓咪種子」、「穹頂上有花」、「粉紅河馬」。

水保局台東分局表示，疫情趨向和緩希望透過融合縱谷自然生命力的地景藝術作品撫慰人心，陪伴全民走過疫情黑暗期，迎向希望。

台東分局也提醒民眾，防疫仍不可鬆懈，除了須「實聯制」進入關山親水公園之外，水保局台東分局也於鹿野的作品處設置QR Code讓民眾掃描落實「實聯制」，提醒民眾務必配戴口罩，保持社交距離，國內小型旅行團也請規劃在9人以下。