高鐵宜蘭站選址未定陳歐珀怒批跳票「問題出在行政院」

高鐵宜蘭站址最早說去年底定案，拖到今年4月、7月要決定，結果都無下文，立委陳歐珀今天痛批中央一再「跳票」，讓人失望；更誇張是原本專家評估「縣政中心站」與「宜蘭站」兩者擇一，但全案進入行政院報告時，竟冒出「四城站」，讓人無法理解，他喊話中央「政治決策不能凌駕於專業決定」，否則會演變成政治風暴。

高鐵延伸到宜蘭建設經費初估需要1700億元，宜蘭設一個停靠站，鐵道局提出4個站址評估，從北到南包括四城、宜蘭、縣政中心及羅東。去年進行高鐵延伸宜蘭的綜合規劃評估報告時，鐵道局催促縣府要針對站址提意見，否則綜規報告中沒有站址無法定案，所以縣府趕在去年底建議「縣政中心站」。

中央對於站址一直未決定，從去年底至今拖了7個多月，連民進黨立委陳歐珀都看不下去，怒批「跳票」。陳歐珀表示，宜蘭站址早在去年底就該確定宣布，因為有些細節要討論，又說今年4月會公布定案，但剛好交通部長換人，新部長上任聽簡報說7月底敲定，結果又沒下文，期待再落空，引爆批評聲浪不斷。

他7月6日向交通部長王國材了解進度時，部長告訴他行政院長要聽簡報，7月底又提醒交通部，結果到最後還是未公布站址。他說，中央一再「跳票」箇中原因讓人費解，造成延宕興建期程，對縣民無法交代，已向中央表達強烈失望。

陳歐珀表示，在高鐵延伸宜蘭的綜合規劃評估報告中，專家意見是「宜蘭站」或「縣政中心站」，如果中央針對兩個站來做討論，大家都沒話說，結果案子進入行政院簡報時，會中竟有人提出評估「四城站」可行性，四城站是要做維修機場調度及機電中心，怎會在最後選址階段突然蹦出來？難道之前綜規專家建議的兩站擇一都不採納，評估都白做了嗎？