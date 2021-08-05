立委劉櫂豪爭取經費 改善台東10所學校設施
台東地區自有財源不足，許多教育單位建設皆需中央補助挹注，立委劉櫂豪向教育部國教署申請補助教學設備補充500萬元經費，今年陸續協助台東10所小學改善教學設備。
劉櫂豪說，從109年底至110年8月陸續協助三和國小等10所國小爭取國教署教學設施設備補助，目前已核定9所國小計畫補助，餘新興國小正簽核中即將正式核定。
獲補助學校包括三和、大坡、紅葉、富岡、初來、龍田、大王、初鹿、都蘭以及新興等，每所學校補助40至70萬元，期能幫助學生教育發展。
另近年來也爭取前瞻計畫補助2億多元經費，改善台東大學、國高中等學校體育軟硬體設施和遊戲場視聽教室及電力系統等設施改善提升，以平衡教育區域發展。
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