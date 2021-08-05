進基隆市區高架橋施工封閉 車流回堵到中山高大業隧道

基隆市政府發包整修中正高架橋，如果往市區方向封閉，往往造成中山高大塞車，回堵到大業隧道入口外。上周六白天封閉市區往高速公路車道，中正路車流一度回堵到原統一戲院附近。市府工務處表示，大部分工項都得封路才能施作，但會避開交通尖峰時段，估計9月底才能完工。

中正高架橋是基隆市區接中山高重要道路，因橋齡已高，加上早年大車往來頻繁，結構受損，名列台灣十大危橋。市府施工補強評估仍堪用，直到台62甲線基隆港東岸聯外道通車，才自2016年起禁行大貨車、砂石車和曳引車，並在去年實施科技執法，防範大車闖入，確保橋梁安全。

基市府今年運用中央補助款整修中正高架橋，重建護欄、隔音牆及重鋪路面，工程經費5960萬元。

工務處表示，考量中正高架橋車流量大，原先規畫全部利用夜間施工，但部分工項產生的音量較大，改到白天施工。目前規畫不分平日或假日，安排白天上午9點到下午4點，晚上9點到清晨6點施工。

中正高架橋往市區方向封閉時，中山高北上2線車流會在高架橋入口處匯聚，僅靠1線車道進入市區道路，造成車流回堵到中山高。堵在大業隧道入口的車輛，進到市區約500公尺路程，要開上15分鐘。

工務處提醒中山高用路人，當中正高架橋往市區方向封路施工時，可從指標1公里的基隆交流道駛出，右轉麥金路接國安路，再左轉八堵路進市區。