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基隆產業創新研發12家企業脫穎而出 創新商品耳目一新

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
基隆產業創新研發12家企業脫穎而出，創新商品耳目一新。圖／基隆市政府提供
基隆產業創新研發12家企業脫穎而出，創新商品耳目一新。圖／基隆市政府提供

基隆市政府為促進中小企業創新研發，今年持續辦理「基隆市地方產業創新研發推動計畫」，共有30家業者投件，市府今天公布12家脫穎而出的創新產業業者，將進行產業技術及產品的創新研究，並推動地方特色產業，創新產品都讓人耳目一新。

獲選廠商為分別是「葵太佶有限公司」雙輪族群導水風流設計的模組商品、「大金剛手工具有限公司」打造新一代質感金工工具、「耀集食品工廠股份有限公司」耀集食品海之鮇急鮮關東煮創新商品及服務計畫。

還有「矽谷能源股份有限公司」直流充放電能源再利用系統專案開發計畫、「鴻藻生技股份有限公司」藻紅蛋白應用於美妝保養品之開發、「台敭耐力機電股份有限公司」汽車用方向盤燈桿雨刷綜合開關品檢系統暨技術開發計畫、「德臆有限公司」精準照護為導向之智慧e化照護員及服務品質管理系統開發計畫。

以及「碩品創研事業有限公司」傳統中藥行商品創生轉型計畫、「溫莎堡食品股份有限公司」在地老字號-轉型在出發、「森田生技企業社」寵物在宅智能照護系統開發計畫案、「雨創整合行銷有限公司」無人化智慧辦公室-空間及場域再造計畫及「女人世界美容有限公司」技術優化美容技術研發等12家業者。

市府產業發展處長黃健峰今天說，市府為帶動產業經濟升級，期許企業提升創新研發能量，也鼓勵青年創業，積極推動青年創業孵育獎勵補助計畫、中小企業圓夢貸款等計畫，一起為產業發展打拚。

基隆市地方型SBIR計畫，市府會結合產官學研各領域的專家謀求解決方案，開發具特色創意亮點新產品或服務。從105至109年度計畫執行效益新增產值總計達1億2972萬元、促進投資3742萬元、產出新產品或服務65項。除提供資金補助外，市府組成「基隆市產業發展服務小組」，鼓勵業者在執行計畫期間，如果有任何需要協助的地方，都可以提出需求。

基隆產業創新研發12家企業脫穎而出，創新商品耳目一新。圖／基隆市政府提供
基隆產業創新研發12家企業脫穎而出，創新商品耳目一新。圖／基隆市政府提供
基隆產業創新研發12家企業脫穎而出，創新商品耳目一新。圖／基隆市政府提供
基隆產業創新研發12家企業脫穎而出，創新商品耳目一新。圖／基隆市政府提供

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