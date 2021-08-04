基隆產業創新研發12家企業脫穎而出 創新商品耳目一新

基隆市政府為促進中小企業創新研發，今年持續辦理「基隆市地方產業創新研發推動計畫」，共有30家業者投件，市府今天公布12家脫穎而出的創新產業業者，將進行產業技術及產品的創新研究，並推動地方特色產業，創新產品都讓人耳目一新。

獲選廠商為分別是「葵太佶有限公司」雙輪族群導水風流設計的模組商品、「大金剛手工具有限公司」打造新一代質感金工工具、「耀集食品工廠股份有限公司」耀集食品海之鮇急鮮關東煮創新商品及服務計畫。

還有「矽谷能源股份有限公司」直流充放電能源再利用系統專案開發計畫、「鴻藻生技股份有限公司」藻紅蛋白應用於美妝保養品之開發、「台敭耐力機電股份有限公司」汽車用方向盤燈桿雨刷綜合開關品檢系統暨技術開發計畫、「德臆有限公司」精準照護為導向之智慧e化照護員及服務品質管理系統開發計畫。

以及「碩品創研事業有限公司」傳統中藥行商品創生轉型計畫、「溫莎堡食品股份有限公司」在地老字號-轉型在出發、「森田生技企業社」寵物在宅智能照護系統開發計畫案、「雨創整合行銷有限公司」無人化智慧辦公室-空間及場域再造計畫及「女人世界美容有限公司」技術優化美容技術研發等12家業者。

市府產業發展處長黃健峰今天說，市府為帶動產業經濟升級，期許企業提升創新研發能量，也鼓勵青年創業，積極推動青年創業孵育獎勵補助計畫、中小企業圓夢貸款等計畫，一起為產業發展打拚。