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一溪之隔落寞壯圍鄉看到希望 創生基地從北延伸到南

聯合報 / 記者戴永華／宜蘭即時報導
縣政府注入地方創生能量，帶動壯圍鄉發展，其中官老爺休閒農場運用農作物製成加工產品，別具特色，圖／縣府提供
縣政府注入地方創生能量，帶動壯圍鄉發展，其中官老爺休閒農場運用農作物製成加工產品，別具特色，圖／縣府提供

宜蘭五結鄉與壯圍鄉相隔蘭陽溪，五結鄉有國立傳藝中心、親水公園及民宿蓬勃發展，壯圍鄉仍停留在農村小鄉，形成對比。縣政府近年來陸續在壯圍鄉扶植創生基地，從北壯圍延伸到南壯圍共7個創生據點，縣長林姿妙今天前往官老爺休閒農場了解整頓後新風貌，盼帶動小農經濟共榮圈。

壯圍鄉靠海，沿海有不少養殖池及香瓜等農作物，早年為爭取國立藝專前來設校，遷移墳墓，一度引起軒然大波，後來又改為要爭取國立海洋大學前來設校，但最後都無疾而終，相較於蘭陽溪對岸的五結鄉觀光產業而言，壯圍鄉仍停留在農作生產階段，發展步調跟不上，鄉長沈清山積極向縣府爭取資源。

宜蘭推動地方創生計畫，甄選民間場域給予軟硬體輔導改善，壯圍鄉已打造成功7處創生基地，包括牛頭司耕牛小學堂、漁人故事館、後埤閒置魚塘活化、壯圍十八島實驗空間、牛頭司耕牛小學二基地、旺山休閒農場、官老爺休閒農場，其中官老爺休閒農場近期完工。

壯圍鄉地方創生能量已慢慢發酵，林姿妙縣長人今天到「官老爺休閒農場」了解成果。縣府建設處表示，官老爺休閒農場以團客體驗課程為主要內容，並結合田媽媽餐廳，收購鄰近小農的次級農產做為加工DIY原料或入菜提高產值，也與鄰近青年「田董米」合作，提供硬體空間設備，支持其環境教育解說活動。

林姿妙以官老爺為例，該農場屬於跨四代傳承經營的農家，場域前庭原為缺乏特色的閒置空間，透過這次計畫改造變身，融入可食風景、親子遊戲、新南水鳥指標意象，成為吸引遊客至蘭陽溪觀看體驗瓜果種植地景的導覽窗口，未來假日結合周邊小農在此舉辦市集，農作物地產地消，把閒置空間活化再生，提供遊客感動的體驗行程。

縣長林姿妙今天前往壯圍鄉官老爺休閒農場，了解地方創生現況與成果。圖／縣府提供
縣長林姿妙今天前往壯圍鄉官老爺休閒農場，了解地方創生現況與成果。圖／縣府提供
地方創生的體驗活動，很接地氣又有趣味性。圖／縣府提供
地方創生的體驗活動，很接地氣又有趣味性。圖／縣府提供

林姿妙 蘭陽溪 親子

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