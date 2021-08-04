一溪之隔落寞壯圍鄉看到希望 創生基地從北延伸到南

宜蘭五結鄉與壯圍鄉相隔蘭陽溪，五結鄉有國立傳藝中心、親水公園及民宿蓬勃發展，壯圍鄉仍停留在農村小鄉，形成對比。縣政府近年來陸續在壯圍鄉扶植創生基地，從北壯圍延伸到南壯圍共7個創生據點，縣長林姿妙今天前往官老爺休閒農場了解整頓後新風貌，盼帶動小農經濟共榮圈。

壯圍鄉靠海，沿海有不少養殖池及香瓜等農作物，早年為爭取國立藝專前來設校，遷移墳墓，一度引起軒然大波，後來又改為要爭取國立海洋大學前來設校，但最後都無疾而終，相較於蘭陽溪對岸的五結鄉觀光產業而言，壯圍鄉仍停留在農作生產階段，發展步調跟不上，鄉長沈清山積極向縣府爭取資源。

宜蘭推動地方創生計畫，甄選民間場域給予軟硬體輔導改善，壯圍鄉已打造成功7處創生基地，包括牛頭司耕牛小學堂、漁人故事館、後埤閒置魚塘活化、壯圍十八島實驗空間、牛頭司耕牛小學二基地、旺山休閒農場、官老爺休閒農場，其中官老爺休閒農場近期完工。

壯圍鄉地方創生能量已慢慢發酵，林姿妙縣長人今天到「官老爺休閒農場」了解成果。縣府建設處表示，官老爺休閒農場以團客體驗課程為主要內容，並結合田媽媽餐廳，收購鄰近小農的次級農產做為加工DIY原料或入菜提高產值，也與鄰近青年「田董米」合作，提供硬體空間設備，支持其環境教育解說活動。