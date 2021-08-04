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不一樣的父親節 卑南鄉長到府祝賀模範父親贈電視

中央社 / 台東縣4日電

受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，台東縣卑南鄉今年的模範父親表揚改變方式，由鄉長許文獻親自到模範父親的家裡祝賀，省下的經費改贈電視機。

許文獻表示，親自到府上祝賀模範父親讓他意外發現雖然場面簡單，但相較於公開儀式，明顯感覺獲獎爸爸在家人面前比較放得開，不時展露欣喜的神情並拉著他侃侃而談，公所也將省下來的費用直接購買電視機致送每位爸爸。

許文獻指出，疫情下大家都受到不同程度的影響，近日下鄉接觸許多父親無不希望疫情早日結束，能與在外打拚的親友相聚，如常生活，「爸爸就像一棵大樹，越是風雨越要挺住」。

許文獻表示，慶祝父親節有很多方式，送禮、外帶、外送、視訊都是體貼的表現，疫情清零已到最後一哩路，請大家配合中央防疫指示，打疫苗、戴口罩、不要群聚。

卑南鄉今年的模範父親有「十大神農獎」得主蘇殷德，他畢業後即承襲製茶家業，經營佳芳有機茶園，面對經濟壓力仍努力不懈，終於讓茶園產出好喝又健康的有機茶，扭轉一家七口的生計；如今與承襲衣缽的兒子一同推動社區生態村、一戶一特色，吸引年輕人回鄉工作，深受村里間的推崇。

模範父親還有富源村林新發、溫泉村廖裕豊、利嘉村李科濃、泰安村蔡錫蒲、太平村劉神添、明峰村林永傑、初鹿村鄭益禎、美農村陳民富、東興村周樹嘉、利嘉村高義段、泰安村林勝正、初鹿村陳正雄、賓朗村孫和平等。

疫情 父親節 口罩

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