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夏秋為何吃不到鳳梨釋迦 修剪調節產期防落果

中央社 / 台東縣4日電

夏天是水果旺季，為何吃不到台東鳳梨釋迦，原來是農民為了避免鳳梨釋迦在採果前落果，調整產期，專家呼籲農民，最晚要在9月中旬前完成調節產期修剪。

夏、秋季通常是水果盛產的季節，但卻吃不到台東特有的鳳梨釋迦，農委會台東區農業改良場解謎，在高溫期生長的果實，採收後會嚴重裂果，不具商品價值，因此台東農友採行產期調節措施，僅生產冬期果。

台東農改場表示，7月至9月是台東地區鳳梨釋迦進行產期調節修剪的適當時期，修剪時間太早或過晚，都會使果實發育後期遇到高溫機率增加，導致採收前生理落果發生機率也增高，因此夏秋吃不到鳳梨釋迦。

台東農改場表示，鳳梨釋迦果實發育後期的生理落果，除受果樹本身樹勢影響外，外部環境高溫是導致落果的主要氣象因子，只要時均溫高於攝氏27度、累積2小時以上，就可能會發生生理落果，溫度越高、持續時間越久，落果率就越高。

根據台東農改場斑鳩分場10年來的觀測資料，台東冬季（12月至隔年2月）每日最高溫高過攝氏27度且2小時以上的機率較低，相對落果機率也會降低，其他時段落果機率則高。因此將產期調整至冬季是最好的選擇。

鳳梨釋迦要調整產期必須藉著修剪樹枝和授粉時間來控制，7月中旬後才開始進行產調修剪，8月中旬再開始授粉；最晚於9月中旬修剪，10月中旬以前授粉，才能將主要產期控制在12月下旬至3月上旬間，將採前落果風險降到最低，以確保產量及最佳品質。

台東 鳳梨 高溫

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