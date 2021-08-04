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花蓮南華部落聚會所動土 歲時祭儀將添活動場地

中央社 / 花蓮縣4日電

原住民族委員會主委夷將‧拔路兒今天出席花蓮縣吉安鄉南華部落聚會所動土儀式時說，工程估民國111年4月完工，鄉內還有10座部落聚會所正規劃設計中，將提供歲時祭儀活動場地。

吉安鄉公所今天舉辦南華部落聚會所動土儀式，夷將‧拔路兒（Icyang．Parod）、中國國民黨立委鄭天財、無黨籍立委傅崐萁、花蓮縣長徐榛蔚及吉安鄉長游淑貞等出席。

夷將‧拔路兒表示，原住民族部落聚會所對於文化傳承與發展影響深遠，行政院運用花東基金核定花蓮縣政府辦理兩期「花蓮縣部落聚會所興建計畫」，自105年至112年計畫總經費新台幣4.5億餘元，預計興建31座部落聚會所，目前已完成6座。

夷將‧拔路兒指出，吉安鄉共12座部落聚會所獲中央核定補助興建，其中慶豐部落聚會所已完工啟用，南華部落聚會所今天動土，還有10座部落聚會所正在辦理興辦事業計畫或規劃設計中。

吉安鄉公所簡報指出，南華部落聚會所占地約80坪，將興建戶外廣場、聚會所及廁所等，包含周邊環境改善，建物設計結合阿美族圖騰、太魯閣祖靈之眼圖騰，總經費約1500萬元，預計111年4月完工。

游淑貞感謝中央及花蓮縣政府支持，逐步實踐「一部落一聚會所」的願景，也持續向中央爭取部落聯外道路建置，表達部落建設需求，讓交通網絡更完善。

吉安 原住民

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