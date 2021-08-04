獲花東基金千餘萬元補助 花蓮南華部落聚會所開工

花蓮縣政府近年爭取中央花東地區永續發展基金4億多元補助，預計興建31座部落聚會所，其中6處已完成，另有11座陸續發包施工，在疫情趨緩後也加緊腳步，光復鄉香草場、馬佛2個部落聚會所上月底開工，吉安鄉南華聚會所今天也動土，原民會主委夷將．拔路兒出席，表示會協助地方加速推動，造福部落族人。

縣政府獲行政院核定「花蓮縣部落聚會所興建計畫」，由花東基金補助4億5729萬元，自105年至112年，預計完成31座部落聚會所，連同原有的89座，全縣部落聚會所可達到120座，供族人聚會、祭典使用。

目前完成新城鄉北埔與順安2個部落、吉安鄉慶豐部落、秀林鄉民有（陶樸閣）部落、卓溪鄉中平部落、以及花蓮市華東（大本）部落等6座，施工中及已發包的還有花蓮市吉寶竿、根努夷及拉署旦、吉安鄉南華、萬榮馬遠、明利及明利馬太鞍、瑞穗鄉烏槓、玉里鎮玉城及光復鄉香草場、馬佛等11座，計畫明年就能陸續啟用。

疫情警戒降級後，光復鄉香草場部落、馬佛部落聚會所上月30日舉行開工祈福儀式，今天再有南華部落聚會所動土，夷將．拔路兒、立委鄭天財、傅崐萁、花蓮縣長徐榛蔚、吉安鄉長游淑貞等人今天都出席祈福儀式。

負責執行的吉安鄉公所表示，南華聚會所整體設計有戶外廣場、聚會所及廁所，主建物以阿美族竹簍為主體，阿美族圖騰與太魯閣族祖靈之眼菱形元素為圖騰，充滿原住民風情，工程經費1500萬元，包括花東基金1125萬元、原民會補助225萬元、鄉公所自籌150萬元，預計明年4月完工，周邊環境設施也會同步改善。