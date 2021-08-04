快訊

直播／戴資穎、麟洋配返台 4架幻象戰機伴飛迎國手

疫苗平台明早重啟 第五輪開打莫德納快預約

聽新聞
test
0:00 / 0:00

獲花東基金千餘萬元補助 花蓮南華部落聚會所開工

聯合報 / 記者王燕華／花蓮即時報導
原民會主委夷將．拔路兒Icyang．Parod（中）、花蓮縣長徐榛蔚（左）及吉安鄉長游淑貞，為南華部落聚會所動土祈福。圖／原民會提供
原民會主委夷將．拔路兒Icyang．Parod（中）、花蓮縣長徐榛蔚（左）及吉安鄉長游淑貞，為南華部落聚會所動土祈福。圖／原民會提供

花蓮縣政府近年爭取中央花東地區永續發展基金4億多元補助，預計興建31座部落聚會所，其中6處已完成，另有11座陸續發包施工，在疫情趨緩後也加緊腳步，光復鄉香草場、馬佛2個部落聚會所上月底開工，吉安鄉南華聚會所今天也動土，原民會主委夷將．拔路兒出席，表示會協助地方加速推動，造福部落族人。

縣政府獲行政院核定「花蓮縣部落聚會所興建計畫」，由花東基金補助4億5729萬元，自105年至112年，預計完成31座部落聚會所，連同原有的89座，全縣部落聚會所可達到120座，供族人聚會、祭典使用。

目前完成新城鄉北埔與順安2個部落、吉安鄉慶豐部落、秀林鄉民有（陶樸閣）部落、卓溪鄉中平部落、以及花蓮市華東（大本）部落等6座，施工中及已發包的還有花蓮市吉寶竿、根努夷及拉署旦、吉安鄉南華、萬榮馬遠、明利及明利馬太鞍、瑞穗鄉烏槓、玉里鎮玉城及光復鄉香草場、馬佛等11座，計畫明年就能陸續啟用。

疫情警戒降級後，光復鄉香草場部落、馬佛部落聚會所上月30日舉行開工祈福儀式，今天再有南華部落聚會所動土，夷將．拔路兒、立委鄭天財、傅崐萁、花蓮縣長徐榛蔚、吉安鄉長游淑貞等人今天都出席祈福儀式。

負責執行的吉安鄉公所表示，南華聚會所整體設計有戶外廣場、聚會所及廁所，主建物以阿美族竹簍為主體，阿美族圖騰與太魯閣族祖靈之眼菱形元素為圖騰，充滿原住民風情，工程經費1500萬元，包括花東基金1125萬元、原民會補助225萬元、鄉公所自籌150萬元，預計明年4月完工，周邊環境設施也會同步改善。

原民會主委夷將．拔路兒Icyang．Parod說，中央核定補助吉安鄉興建12座部落聚會所，除了今天動土的南華，已完工啟用的慶豐，還有10座正辦理興辦事業計畫或規畫設計，希望吉安鄉公所儘速完成作業，早日動工，提供族人生活休憩及歲時祭儀的優質空間。

花蓮縣吉安鄉南華部落聚會所今天開工，地方人士出席慶賀。圖／原民會提供
花蓮縣吉安鄉南華部落聚會所今天開工，地方人士出席慶賀。圖／原民會提供

吉安 疫情 阿美族

延伸閱讀

花蓮教職員及補教業者接種疫苗 安心迎開學

沒落竹產業再出發 花蓮羅山竹製公車亭好吸睛

台東今起有條件開放水域活動 花蓮還要再等等

婦人下火車找不到機車 警扮柯南破解謎團「她下錯站」

相關新聞

基隆地區首批綜合所得稅退稅已入帳 共5萭多件6億餘元

財政部北區國稅局基隆分局今天表示，109年度綜合所得稅基隆地區第一批退稅，已在7月底撥入受退稅人指定的金融機構帳戶，或寄...

花蓮林管處科技監控守護保安林 2個月抓到15起亂丟垃圾

花蓮海岸線綿長，但部偏遠保安林熱點，不時遭人丟棄或傾倒廢棄物，不只讓管理單位清不勝清，非常困擾，更有汙染生態環境之虞。花...

基隆結合古蹟與公園10月完工 串聯大沙灣文資重現榮景

基隆市政府為串聯、縫合大沙灣石圍遺構、法國公墓、太平輪紀念碑、要塞司令部校官眷舍與司令官邸等重要文資點，結合古蹟與公園遊...

藝穗節20周年主題曲「羅東第一名」上線 留言參加油獎

宜蘭羅東鎮公所的夏季大型活動羅東藝穗節，今年因疫情無法舉辦，不過鎮公所委由音樂人潘芳烈為邁入20周年的藝穗節活動，製作一...

買1杯捐1杯 中油募集500杯來速咖啡與宜大挺醫護

隨著疫情緩和降級，為感謝第一線醫護人員對抗疫情，中油頭城加油站結合產學合作夥伴國立宜蘭大學今天捐贈500杯「中油來速咖啡...

高鐵宜蘭站址又沒公布等高層敲定 縣府籲求有再求好

高鐵確定延伸到宜蘭，不過宜蘭站站址遲遲未定案，會影響到高鐵的綜合規劃報告無法定案，不能進入工程設計。據了解，地方對於站址...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。