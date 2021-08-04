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花蓮教職員及補教業者接種疫苗 安心迎開學

中央社 / 花蓮縣4日電

再過不到1個月就要開學了，花蓮國中小教職員已完成疫苗接種，今天輪到高中職教職員及補教業者接種，縣府統計，將有上千人接種，全縣疫苗施打覆蓋率超過35%。

因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，各縣市政府積極提高疫苗覆蓋率，花蓮縣政府今天在北中南3區進行COVID-19疫苗接種。

門諾醫院負責北區教職員接種，院方指出，團隊安排約3位醫師問診，10多名工作人員協助引導、填表及疫苗接種，預計將有993位高中老師及補教業者進行接種。

四維高中校長蔡忠和今天與校內100多位的教職員完成接種，他說，沒打疫苗會讓自己暴露在較高的風險中，有疫苗就該打，這不僅是提升自己的防護力，開學後面對學生們也多了一份保障。

縣長徐榛蔚上午前往北區接種站關心施打狀況，並感謝醫院團隊辛勞。她說，經各醫療院所的努力及民眾的配合，花蓮縣的施打覆蓋率已超過35%，超過全國覆蓋率34%，呼籲縣民踴躍接種，提升自身基本防護力。

疫苗 COVID-19 徐榛蔚

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