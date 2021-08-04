花蓮林管處科技監控守護保安林 2個月抓到15起亂丟垃圾

花蓮海岸線綿長，但部偏遠保安林熱點，不時遭人丟棄或傾倒廢棄物，不只讓管理單位清不勝清，非常困擾，更有汙染生態環境之虞。花蓮林管處在熱點架設監視器蒐證，今年6、7月查獲15起亂丟垃圾案件，已蒐證向環保局舉發，依廢棄物清理法最重可罰6000元。

花蓮林管處副處長王怡靖表示，為了落實「向海致敬」政策，今年第2年執行海岸清潔維護計畫，除了清運廢棄物，也請保七總隊加強查緝、結合在地社區部落巡守，並透過NGO及企業認養等方式，要遏止亂丟垃圾歪風。

林管處選擇保安林熱點，架設多台監視器，以科技監控方式蒐證，今年6、7月，在編號2634保安林地共查獲15起亂丟垃圾案件。

林管處表示，2634保安林地位於秀林鄉的上崇德段至大清水段間，有一些可供停車的休憩點，不少民眾休憩時，隨手將食品包裝袋、果皮、紙屑等垃圾丟到保安林內，以為沒人看到，其實都已被監視系統錄下。