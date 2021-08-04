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基隆結合古蹟與公園10月完工 串聯大沙灣文資重現榮景
基隆市政府為串聯、縫合大沙灣石圍遺構、法國公墓、太平輪紀念碑、要塞司令部校官眷舍與司令官邸等重要文資點，結合古蹟與公園遊憩環境，讓古蹟能更貼近民眾，提升觀光經濟，去年底進行串聯工程，預計10完工。
市議員張顥瀚今天說，這項計畫是基隆城市再生的重點項目之一，透過環境改造，創造出友善的人行空間，並結合古蹟與公園遊憩環境，將刻板的古蹟場域增添更多有趣的風采。
張顥瀚表示，市府於2017年推動「大基隆歷史場景再現整合計畫」，為了串聯縫合大沙灣石圍遺構、法國公墓、太平輪紀念碑、要塞司令部校官眷舍與司令官邸等重要文資點，去年開始執行串聯工程，部分缺失需改善，今邀相關單位會勘。
張顥瀚說，公園滑梯空間下方的金屬隔線過於尖銳，未受到妥適包覆，可能導致孩童跌倒後撞擊受傷。另外，照明設施的不足恐使後方沙坑區域成為治安死角。
他建議，位處公園中央重要的歷史建物大沙灣石圍遺構，沒有完整的解說及保護措施，使民眾無法了解古蹟的歷史意義，在園開放前應調整，給民眾一個有好玩、安全且深具歷史意義的遊憩環境。
正砂里里長俞明發說，感謝市長林右昌對沙灣地區這幾年來投入的心力，周邊居民感受到非常多的轉變，希望工程完成後，結合古蹟再生，能重現大沙灣的榮景。
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