藝穗節20周年主題曲「羅東第一名」上線 留言參加油獎

宜蘭羅東鎮公所的夏季大型活動羅東藝穗節，今年因疫情無法舉辦，不過鎮公所委由音樂人潘芳烈為邁入20周年的藝穗節活動，製作一支「羅東第一名」主題曲，唱出羅東各景點特色，以動感的旋律帶領聽眾走訪大街小巷，感受迷人的羅東人文景色。

羅東藝穗節今年適逢20週年，鎮長吳秋齡邀請羅東的音樂人潘芳烈為藝穗節創作專屬歌曲「羅東第一名」，歌詞有提到知名的羅東夜市、中山公園、木材林業發展、三月初三帝爺生及羅東運動公園等，此外為了展現歌曲的活力與熱力，還請到舞蹈家吳珮攸老師為此曲編舞，拍攝成音樂MV。