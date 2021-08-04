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藝穗節20周年主題曲「羅東第一名」上線 留言參加油獎
宜蘭羅東鎮公所的夏季大型活動羅東藝穗節，今年因疫情無法舉辦，不過鎮公所委由音樂人潘芳烈為邁入20周年的藝穗節活動，製作一支「羅東第一名」主題曲，唱出羅東各景點特色，以動感的旋律帶領聽眾走訪大街小巷，感受迷人的羅東人文景色。
羅東藝穗節今年適逢20週年，鎮長吳秋齡邀請羅東的音樂人潘芳烈為藝穗節創作專屬歌曲「羅東第一名」，歌詞有提到知名的羅東夜市、中山公園、木材林業發展、三月初三帝爺生及羅東運動公園等，此外為了展現歌曲的活力與熱力，還請到舞蹈家吳珮攸老師為此曲編舞，拍攝成音樂MV。
羅東鎮公所同仁利用公餘時間，觀看教學錄影帶練習舞蹈動作，「羅東第一名」舞蹈MV今天在「羅東鎮觀光發展所」FB粉絲專頁上架，也可以在羅東鎮觀光發展所的Youtube頻道收看，民眾看「羅東第一名」的舞蹈MV，依活動指示留言，就有機會參加羅東鎮公所網路抽獎活動，鼓勵大家在居家防疫期間，站起來動一動。
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