疫情警戒人車少就亂丟廢棄物 蘇花沿線查獲15起開罰

維護海岸保安林環境、杜絕傾倒廢棄物，花蓮林管處啟用監視設備蒐證，在疫情3級警戒期間查獲15起民眾亂丟棄廢棄物案件，將處新台幣6萬至30萬元罰鍰，呼籲民眾勿心存僥倖。

林務局花蓮林區管理處今天表示，為落實向海致敬政策，今年第2年執行海岸清潔維護計畫，針對所轄海岸保安林進行廢棄物清運工作，並請保七總隊加強查緝及結合在地社區部落巡守、NGO及企業認養等方式，希望能避免保安林遭任意傾倒丟棄垃圾或廢棄物等情形發生。

為能更有效查緝，林管處在遭棄熱點啟用科技監控設施，透過影像資料進行舉發及裁處。國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情3級警戒期間，有民眾趁路邊人車稀少隨意亂丟垃圾而被拍下。

花蓮林管處指出，6、7月間，在編號2634保安林的崇德段至大清水段間，分別蒐證到15起民眾趁停車休憩時，將車上廢棄物丟棄至保安林內案件。

廢棄物大多為食品包裝、果皮及紙屑等，已依涉嫌違反廢棄物清理法第27條得處新台幣1200元以上6000元以下之罰鍰規定，將相關蒐證資料函請花蓮縣環保局查處。

林管處呼籲，乾淨整潔的海岸與森林需要大家共同維護，民眾若發現保安林內有人棄置垃圾可通報林管處專線（03-8325141），任意傾倒廢棄物等破壞環境及保安林生態的行為將依法究責；除了廢棄物清理法規定外，還將依森林法第43條處新台幣6萬元至30萬元的高額罰鍰。