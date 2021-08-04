台東多山地形 警方添購新警車打擊犯罪兼防災

台東縣警察局添購41輛警用車輛，配合台東多山和溪流地形，新車輛有休旅式巡邏車和四輪傳動巡邏車，打擊犯罪兼防災功用。

新建的台東縣警察局台東分局今天舉行落成啟用典禮，同時由台東縣長饒慶鈴校閱新購置警用車輛。

台東縣警察局台東分局表示，這次購置各式警用車輛計有41輛，包括轎式巡邏車12輛、四輪傳動巡邏車6輛、休旅式巡邏車10輛、轎式偵防車10輛、休旅式偵防車3輛，總經費約新台幣3396萬元，已驗收合格交車。

台東分局強調，採購款式皆為市場最新車款，輸出馬力及機動性極佳，為員警執勤提供精良利器，對於打擊犯罪及保障人民生命財產安全將有莫大幫助。

饒慶鈴表示，這次採購各式車輛，輸出馬力及機動性極佳，且配備符合環保要求，均為台東所需要，也最適合，相信有了新利器，能持續守護台東最安全的治安；同時警方在災害搶救時總是在第一線，台東山區地形必須要有適合的車輛，才能在第一時間保護人民生命財產安全。