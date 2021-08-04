聽新聞
test
0:00 / 0:00
買1杯捐1杯 中油募集500杯來速咖啡與宜大挺醫護
隨著疫情緩和降級，為感謝第一線醫護人員對抗疫情，中油頭城加油站結合產學合作夥伴國立宜蘭大學今天捐贈500杯「中油來速咖啡」給國立陽明交通大學附設醫院，將民眾發揮的愛心贈予醫護人員，感謝第一線防疫人員的辛苦付出。
中油東區營業處與宜蘭大學休健系產學合作計畫「咖啡有溫度、中油有關懷」活動，共同執行大學社會責任USR，在疫情警戒降為二級後推出中油來速咖啡買一杯捐一杯活動，最近成功募集500杯咖啡，今天把咖啡送到陽明交大醫院，具體行動挺醫護。
中油副處長吳偉彥表示，5月初台灣中油公司與宜蘭大學休健系產學合作，共同為前來加油站的顧客提供現煮美味的「CUP&GO來速咖啡」，引起民眾熱烈迴響，期間因疫情而停止，7月底疫情降級後，咖啡愛用者期待中油咖啡可以推出「買一杯捐一杯、感謝醫護」活動。
中油頭城站為落實企業社會責任，在總公司舉辦的「CUP&GO來速咖啡產學合作經營成效競賽整體行銷推廣經營」活動中，與宜大師生共同號召社會大眾一同挺醫護、做公益，凡在這段期間到中油頭城站加油的消費者，每買一杯咖啡，中油為消費者再捐一杯咖啡。
宜大休健系主任陳世昌表示，大學負起社會責任，其教育功能不僅是學術研究與人才培育，更重要的是將溫暖傳遞給各階層，帶動社會繁榮與發展，克盡大學對於社會的回饋，期望未來能有更多企業參與，凝聚民眾力量，讓每個角落充滿溫暖。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言