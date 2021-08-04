買1杯捐1杯 中油募集500杯來速咖啡與宜大挺醫護

隨著疫情緩和降級，為感謝第一線醫護人員對抗疫情，中油頭城加油站結合產學合作夥伴國立宜蘭大學今天捐贈500杯「中油來速咖啡」給國立陽明交通大學附設醫院，將民眾發揮的愛心贈予醫護人員，感謝第一線防疫人員的辛苦付出。

中油東區營業處與宜蘭大學休健系產學合作計畫「咖啡有溫度、中油有關懷」活動，共同執行大學社會責任USR，在疫情警戒降為二級後推出中油來速咖啡買一杯捐一杯活動，最近成功募集500杯咖啡，今天把咖啡送到陽明交大醫院，具體行動挺醫護。

中油副處長吳偉彥表示，5月初台灣中油公司與宜蘭大學休健系產學合作，共同為前來加油站的顧客提供現煮美味的「CUP&GO來速咖啡」，引起民眾熱烈迴響，期間因疫情而停止，7月底疫情降級後，咖啡愛用者期待中油咖啡可以推出「買一杯捐一杯、感謝醫護」活動。

中油頭城站為落實企業社會責任，在總公司舉辦的「CUP&GO來速咖啡產學合作經營成效競賽整體行銷推廣經營」活動中，與宜大師生共同號召社會大眾一同挺醫護、做公益，凡在這段期間到中油頭城站加油的消費者，每買一杯咖啡，中油為消費者再捐一杯咖啡。