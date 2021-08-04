沒落竹產業再出發 花蓮羅山竹製公車亭好吸睛

花蓮首座符合耐風設計規範的竹製公車亭出現在富里羅山社區，宛如一座裝置藝術品相當吸睛，居民多元利用竹林，建置全台最大的社區型竹炭設備，並以建築方式把竹藝帶進生活。

羅山社區發展協會總幹事黃英明今天表示，富里鄉羅山村內種有超過60公頃以上的竹林，過去曾是生產斗笠、竹筍、建材的產地，由於產業變化及人口外移，多年來竹林早已任其生長而無管理。

為了解決竹林雜亂叢生的問題，近年羅山社區尋求農委會等單位協助，取得經費後疏伐老舊的竹林，並建置一套全台最大的社區型竹炭設備，可生產竹醋液等產品，讓竹林的使用有了新的方向。

黃英明說，除了竹炭的應用之外，社區居民也集思廣益，希望能重新運用天然竹子資源，因而陸續舉辦各項竹藝工作坊，也到南投竹山、草屯等竹產業重鎮考察，試圖找出社區竹產業的發展方向。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情3級警戒前，羅山社區發展協會邀請來自南投竹山的竹籟文創團隊來到羅山，舉辦工作坊，透過實作的方式將竹編應用技術傳承給地方居民。

黃英明說，社區居民將所學立即應用，打造花蓮第一座符合「耐風設計規範」的竹亭，也可算是工作坊的成績展現，也為一些趨於沒落的在地產業帶來希望與遠景。

羅山社區竹製公車亭採用竹材、金屬、水泥等素材，陽光透過竹編屋頂灑落下來，宛如一座裝置藝術品。黃英明指出，為使其更堅固能承受颱風侵襲，特別使用玻璃纖維來強化結構，這種運用在船舶、蓄水池的高科技材料兼具輕巧及張力，讓竹亭足以抵擋16級以上的陣風，也讓社區居民在製作的同時增加知識。

黃英明說：「雖然東部地區的竹產業，不論是在價格或是利用效率上都無法與西部相比擬，然而我們的優勢在於擁有充足的原始材料。」

黃英明說，竹子是全世界最大的「草」，如何重新使用祖先千百年來就在運用的自然素材－竹子，再度回到日常生活中，透過這次的竹亭，讓大家看見竹子既美觀也可以非常堅固實用。