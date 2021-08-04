自有財源不足 劉櫂豪爭取經費補助台東10所學校
台東自有財源不足，立委劉櫂豪向教育部爭取約500萬元補助台東10所國小教學設施和設備，平衡區域發展。
劉櫂豪今天表示，台東自有財源不足，台東縣政府分配給教育的經費有限，因此他向中央爭取教育資源，今年度陸續協助三和、大坡、紅葉、富岡、初來、龍田、大王、初鹿、都蘭以及新興等10所國小改善教學設備計畫各約補助40萬至70萬元，合計約新台幣500萬元。
劉櫂豪表示，每年都不遺餘力向教育部及所屬單位爭取教育經費補助台東地區，近年來爭取前瞻計畫補助1980萬元整修台東大學游泳池供台東縣民眾使用、爭取5400萬元優化台東縣立體育場既有田徑場及體育場、1044萬元整修東海運動公園網球場及籃球場、215萬元優化台東縣立溜冰場。
另外，爭取2190萬元補助改善台東高商PU跑道及體育館、450萬元補助大王國小新建棒球場、360萬元補助新生國中購置體適能運動器材、135萬元整建新園國小操場、3960萬元補助豐田國中新建足球場、1.8億餘元改善台東國高中遊戲場視聽教室及電力系統等。
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