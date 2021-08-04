聽新聞
test
0:00 / 0:00
高鐵宜蘭站址又沒公布等高層敲定 縣府籲求有再求好
高鐵確定延伸到宜蘭，不過宜蘭站站址遲遲未定案，會影響到高鐵的綜合規劃報告無法定案，不能進入工程設計。據了解，地方對於站址意見分歧，恐影響站址歊定期程，縣長林姿妙對於站址一事表示尊重中央決定，盼先求有再求好。
高鐵延伸到宜蘭初估經費1700億元，宜蘭設一個車站，鐵道局提出4個站址列入評估，從北到南包括四城、宜蘭、縣政中心及羅東。縣府考量到腹地發展，拆遷徵收私地房屋少，去年底在鐵道局要求下，提出建議選在「縣政中心站」。
據了解，高鐵宜蘭站址最早傳出去年底定案，後來延到今年4月，前部長林佳龍因太魯閣列車翻車意外下台，王國材部長接任要通盤了解此案，今年5月間鐵道局已把各車站的規劃分析資料報交通部，王國材聽取評估簡報，原預定7月底敲定站址位置，但都8月初了，高鐵宜蘭站址仍遲未定案；據傳站址評估報告都送到中央，正等「高層」拍板。
高鐵宜蘭站站址牽涉到高鐵、鐵路高架化及東部快鐵的「三鐵共站」，目前高鐵與鐵路高架化都在進行綜合規劃階段，如果站址未決定，這兩個綜合規劃都無法定案，也就不能進入實質的規劃設計。縣長林姿妙最近受訪強調「尊重中央評估決定」，卻被傳出縣府的立場鬆動了。
縣府人員私下透露，羅東鎮代表會主席李錫欽主張設在羅東站、宜蘭市長江聰淵公開爭取設在宜蘭站，地方意見僵持不下，頻添紛擾，恐怕影響中央遲遲不能定案。
縣府秘書長林茂盛表示，縣府對於宜蘭站址立場並未改變，仍主張設在「縣政中心站」，利弊分析也都講的很清楚了，基於考量到此重大建設「一定要來」，所以才會表達尊重中央決定的態度，此案愈晚決定，對宜蘭未來的發展更加不利，縣長盼大家先求有再求好。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言