高鐵宜蘭站址又沒公布等高層敲定 縣府籲求有再求好

高鐵確定延伸到宜蘭，不過宜蘭站站址遲遲未定案，會影響到高鐵的綜合規劃報告無法定案，不能進入工程設計。據了解，地方對於站址意見分歧，恐影響站址歊定期程，縣長林姿妙對於站址一事表示尊重中央決定，盼先求有再求好。

高鐵延伸到宜蘭初估經費1700億元，宜蘭設一個車站，鐵道局提出4個站址列入評估，從北到南包括四城、宜蘭、縣政中心及羅東。縣府考量到腹地發展，拆遷徵收私地房屋少，去年底在鐵道局要求下，提出建議選在「縣政中心站」。

據了解，高鐵宜蘭站址最早傳出去年底定案，後來延到今年4月，前部長林佳龍因太魯閣列車翻車意外下台，王國材部長接任要通盤了解此案，今年5月間鐵道局已把各車站的規劃分析資料報交通部，王國材聽取評估簡報，原預定7月底敲定站址位置，但都8月初了，高鐵宜蘭站址仍遲未定案；據傳站址評估報告都送到中央，正等「高層」拍板。

高鐵宜蘭站站址牽涉到高鐵、鐵路高架化及東部快鐵的「三鐵共站」，目前高鐵與鐵路高架化都在進行綜合規劃階段，如果站址未決定，這兩個綜合規劃都無法定案，也就不能進入實質的規劃設計。縣長林姿妙最近受訪強調「尊重中央評估決定」，卻被傳出縣府的立場鬆動了。

縣府人員私下透露，羅東鎮代表會主席李錫欽主張設在羅東站、宜蘭市長江聰淵公開爭取設在宜蘭站，地方意見僵持不下，頻添紛擾，恐怕影響中央遲遲不能定案。

縣府秘書長林茂盛表示，縣府對於宜蘭站址立場並未改變，仍主張設在「縣政中心站」，利弊分析也都講的很清楚了，基於考量到此重大建設「一定要來」，所以才會表達尊重中央決定的態度，此案愈晚決定，對宜蘭未來的發展更加不利，縣長盼大家先求有再求好。