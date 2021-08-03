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高職主任鋸樹摔傷昏迷指數3 師生教友集氣恢復自主呼吸

聯合報 / 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市私立培德工家學務主任林士元在校園鋸樹時摔傷，送醫治療半個月，今天拔除呼吸器，已能自主呼吸。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市私立培德工家學務主任林士元在校園鋸樹時摔傷，送醫治療半個月，今天拔除呼吸器，已能自主呼吸。記者邱瑞杰／翻攝

基隆市私立培德高級工業家事職業學校學務主任林士元，半個月前在校園鋸除傾倒的大樹時，從約3公尺的梯子上墜地，頭部受創，昏迷指數3。經過醫療團隊搶救，今天拔除呼吸器，已能自主呼吸，接受後續治療。

培德工家前後棟大樓中間的培德花園，有棵很高大的榕樹7月上旬被強風吹倒，林士元擔任體育老師兼任體衛組長、學務主任，利用時間逐步裁切榕樹枝幹，以利清運。7月19日下午架梯鋸主幹，當主幹斷裂時，不慎摔落地面受傷。

消防救護人員趕往現場救護，以長背板固定，加上頭部固定器防護，送上擔架由救護車送往衛生福利部基隆醫院急救。當時昏迷指數3，必須仰賴吸吸器呼器，經過半個月治療，病況好轉，今天拔除呼吸器，已能自主呼吸。

林士元因公務受傷消息在臉書地方社團傳開，不少認識的朋友和學生留言為他加油打氣，祝福他脫離險境。林士元是基督徒，基督教基隆浸信會牧者與教友為他代禱，得知他脫離險境都感到歡喜。

基隆市私立培德工家學務主任林士元在校園鋸樹時摔傷，送醫治療半個月，今天拔除呼吸器，已能自主呼吸。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市私立培德工家學務主任林士元在校園鋸樹時摔傷，送醫治療半個月，今天拔除呼吸器，已能自主呼吸。記者邱瑞杰／翻攝

基隆 救護車

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