高職主任鋸樹摔傷昏迷指數3 師生教友集氣恢復自主呼吸
基隆市私立培德高級工業家事職業學校學務主任林士元，半個月前在校園鋸除傾倒的大樹時，從約3公尺的梯子上墜地，頭部受創，昏迷指數3。經過醫療團隊搶救，今天拔除呼吸器，已能自主呼吸，接受後續治療。
培德工家前後棟大樓中間的培德花園，有棵很高大的榕樹7月上旬被強風吹倒，林士元擔任體育老師兼任體衛組長、學務主任，利用時間逐步裁切榕樹枝幹，以利清運。7月19日下午架梯鋸主幹，當主幹斷裂時，不慎摔落地面受傷。
消防救護人員趕往現場救護，以長背板固定，加上頭部固定器防護，送上擔架由救護車送往衛生福利部基隆醫院急救。當時昏迷指數3，必須仰賴吸吸器呼器，經過半個月治療，病況好轉，今天拔除呼吸器，已能自主呼吸。
林士元因公務受傷消息在臉書地方社團傳開，不少認識的朋友和學生留言為他加油打氣，祝福他脫離險境。林士元是基督徒，基督教基隆浸信會牧者與教友為他代禱，得知他脫離險境都感到歡喜。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言