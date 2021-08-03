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搭上東奧熱潮 宜蘭東澳車站成景點假日逾500人

中央社 / 宜蘭3日電

中華隊在東京奧運表現亮眼，不少民眾搭上奧運熱潮前往宜蘭縣東澳車站，遮住「澳」字水字旁，持金牌啤酒和獎牌發揮創意為中華隊加油，東澳車站也成另類景點，1日逾500人造訪。

台鐵東澳站長呂明益今天說，1日因適逢假日，加上COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情警戒降為第2級，各縣市陸續放寬防疫措施，出遊人潮也跟著增加，不少民眾搭上奧運熱潮，經過東澳車站順便拍照，當天站內和站外估計超過500人，相較之前每天進出大約200至300人，增加許多人潮。

拍照熱點有站前廣場的站名牌、車站大門上方的「東澳車站」4個大字及月台上的站間里程牌，有民眾自備獎牌合影，也有遊客拿著金牌啤酒與東澳車站同框，還有整團在門口拍照後高呼，發揮創意為中華隊加油打氣。

鄒姓民眾日前假日打算購買魚貨，開玩笑對孩子說要去「東奧幫選手加油」，孩子一臉疑惑詢問不是要搭飛機才能抵達東京，他打趣向孩子說「馬上就到了」，還特地準備獎牌和金牌啤酒，抵達東澳車站後，孩子一手拿著印有「拿金牌了啦」啤酒遮住東澳車站「澳」字的水字旁，另一手持獎牌與車站合影。

位於宜蘭縣南澳鄉東岳村的東澳車站，屬於台鐵北迴線2等站，以貨運為主，目前並未販售月台票，民眾若要前往月台拍照，須先到窗口換證，接著量體溫才能進站，呂明益歡迎遊客到訪，也呼籲注意安全，進站須戴口罩也不能吃東西，請遊客遵守相關防疫規定。

東京奧運 金牌

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