基隆醫院日照中心開放 老朋友重聚戴口罩上課、做活動

衛生福利部基隆醫院日間照顧中心今天恢復運作，長者們睽違近2個月，終於能再到日照中心與「老朋友」一同上課、活動，滿心歡喜。基醫院長林慶豐提醒長者，在中心活動要做到把口罩戴好等防疫措施，保護自己和他人的健康安全。

國內5月中旬爆發新冠肺炎本土疫情，基隆在5月下旬到6月初出現洗腎中心、長照機構群聚感染，基醫日照中心6月初暫停運作，直到近期疫情趨緩，今天重新開放長者到中心活動。

林慶豐今天和副院長羅景全、秘書李玲美及社工室主任蔡聖華到日照中心，關心長者復健情形。林慶豐院長也提醒長者在日照中心活動時，要將口罩戴好，保持社交距離，保持個人良好衛生習慣，做好各項防疫措施，大家才都能健健康康「呷百二」。

台灣步入高齡化社會，政府持續推動長照計畫及相關福利政策。基隆醫院日照中心2019年揭牌啟用，照顧大基隆地區失智、失能高齡長者，設計多元活動與復健計畫，活化長者身心機能，減緩退化速度。

林慶豐說，日間照顧中心由基隆醫院跨團隊結合及規畫服務模式，整合醫師、護理師、營養師、社工師及復健師等人力，為長者打造安全且舒適的照護環境，輔以完善設備及貼心服務，減輕家屬照護壓力。