基隆海派抵用券3小時秒殺 加碼2000套享49家店家好康

基隆市政府7月27日推出「海派浪漫─商品抵用券」QRcode抵用券買百送百、買千送千的限時、限量優惠活動，開賣後3小時內搶購一空。市長林右昌今天表示，因受到民眾廣大熱烈迴響，今天加碼再推出2000套，明天中午12時開賣。

林右昌表示，為振興大基隆觀光圈在地旅遊，在後疫情、微解封之際，積極輔導基隆在地業者，朝「智慧觀光」的目標，共同推廣旅遊數位化，導入電子票券服務，搶攻零接觸商機、安心旅遊。

上周2000套抵用券在開賣後3小時內全數搶購一空，市府再加碼推出2000套，市府將線上同時舉辦「海派刮刮樂」，獎項多元豐富，包含基隆特色好禮，以及3大線上通路「基隆載航」、「北北基好玩卡」、「愛臺灣博物館卡」最高7折的電子即享折價券，有總值數萬元好禮。

觀光及城市行銷處曾姿雯處長表示，基隆GO Shopping商品抵用券的合作店家新增為49家，種類豐富多元涵蓋食、宿、遊、購，範圍涵蓋市中心、正濱漁港、和平島公園及八斗子等知名景點，讓旅客在規畫行程前，能夠任君挑選並輕鬆使用手機進行消費。市府呼籲民眾在警戒降級後到基隆「溫柔友善地消費及出遊」，仍需配合中央防疫措施規定。

市府加碼推出的2000套限時限量優惠，將準時在8月4日中午12時於「基隆載航」、「北北基好玩卡」、「愛臺灣博物館卡」3大線上平台開賣。海派浪漫｜基隆GO Shopping 活動專頁