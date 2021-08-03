基隆市公車疫情減班七堵偏遠區叫苦 市府：已逐步恢復

因為警戒三級期間基隆市公車降載減班，七堵區偏遠地區班次受影響很大，有的減到超過一半以上，造成居民不便。目前疫情警戒已降為二級，市議員張耿輝建議回復原有班次，市府表示，降為二級後逐步恢復中，目前約已回復到9成班次。

張耿輝今天說，疫情期間公車處降載減班，雖說是因為配合防疫迫不得已的措施，但也造成市民日常生活上相當大的不便，日前疫情趨緩，終於從三級警戒調降為二級並逐步解封，他建議恢復原有班次行駛，因應當地居民通勤上班、上課，以及日常交通的需求。

居民說，瑪西里的公車路線每天從13班次縮為10班次，瑪東里從每天5個班次減到剩2班次，有的出門回來沒有班次搭，只好搭計程車，十分不便。

市公車處表示，疫情期間因民眾搭車人數大降，最慘時剩不到一成，最近已回復五成以上，逐步恢復搭乘，市公車也逐步恢復原有班次，目前已恢復原有近九成，8月起，逐步恢復各路線正常營運。