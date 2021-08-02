基市議會關切第2劑疫苗 林右昌：65歲以上至少雙軌制

基隆市議會今天召開臨時會預備會，議員關切防疫工作、紓困振興方案及「第2劑」疫苗時程。市長林右昌表示，相關事項會在臨時會說明，至於第2劑疫苗施打方式，65歲以下採現行登記施打模式，他沒有什麼意見，但65歲以上長輩，造冊集中施打可能會比較恰當。

基隆市議會今天上午召開預備會，討論8月16日到27日召開的第16、17次臨時會議題，多名市議員關切防疫工作及紓困振興方案，要求市府講清楚。第1到第3類及65歲以上長者打第2劑，是要上網預約或造冊集中施打也受關注。

林右昌說，打疫苗是一件好事，也鼓勵民眾打疫苗，但疫苗施打千千萬萬不要造成民怨，也不要造成老百姓的困擾跟不方便。

他說，從基隆過去施打經驗來看，市府民政系統造冊施打又快、又順、又好。他尊重中央整體規畫，但個人覺得65歲以下可採取現行登記施打，65歲以上長輩第1劑造冊施打，而且實施的非常好，第2劑至少應該雙軌制。

林右昌表示，因為很多長輩家裡沒有手機，也沒有上網的工具，如果要專人到家裡幫忙登錄或意願登記，會造成地方政府非常大的困擾和人力負擔，更重要的是時間可能要拖很長，違背中央希望提高施打率的政策目標。

林右昌說，縣市長會就實際狀況，不斷地給中央建議與提醒。他認為至少65歲以上長者，用造冊集中施打方式，可能會比較恰當。