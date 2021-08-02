原民保留地禁伐補償 花蓮幅員遼闊檢測員登山涉水
政府針對屬林業用地的原住民保留地所有人因禁伐而給予補償，花蓮縣累計已發放超過新台幣4億5000萬元補償金，遇申請的土地偏僻，檢測人員得辛苦登山涉水。
花蓮縣原住民行政處長陳建村今天表示，原住民保留地禁伐補償自民國105年開始實施，在縣府與各鄉鎮市公所共同努力下，過去5年花蓮縣發放補償金累計已超過新台幣4億5000萬元，核定面積1萬5000公頃，超過1萬8000人次獲得補償，估計今年核定補償金將上看1億6000萬元，受補償人數將逾3500人。
陳建村指出，由於申請禁伐補償的土地區位幅員遼闊，各鄉鎮市公所受理族人申請後交由檢測人員運用掌上型PDA影像地籍圖整合資料，現場勘查辦理「定位、搜尋、量測距離、面積計算」等檢測作業。
花蓮縣僅9名檢測人員，要在每年期限內完成檢測，具相當難度。為了協助族人申請禁伐補償檢測工作，無論日曬雨淋，路途遙遠艱辛，檢測人員都盡心盡責完成檢測工作，讓族人能夠順利領取補償金，生活受到幫助或改善。
花蓮縣原住民行政處人員表示，110年度原住民保留地禁伐補償申請已於今年4月30日截止受理，經統計花蓮縣今年受理6564筆，面積5283公頃，目前正進行現地勘察檢測作業，預計8月中旬完成，在9月上旬造冊核撥補償金至各公所，再由各公所於9月30日前撥入申請人帳戶。
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