快訊

雨炸南台灣！高雄這一帶淹水半層樓高 居民心酸：無力搬家了

支持東奧國手惹怒對岸網友 小S大陸代言沒了

原民保留地禁伐補償 花蓮幅員遼闊檢測員登山涉水

中央社 / 花蓮縣2日電

政府針對屬林業用地的原住民保留地所有人因禁伐而給予補償，花蓮縣累計已發放超過新台幣4億5000萬元補償金，遇申請的土地偏僻，檢測人員得辛苦登山涉水。

花蓮縣原住民行政處長陳建村今天表示，原住民保留地禁伐補償自民國105年開始實施，在縣府與各鄉鎮市公所共同努力下，過去5年花蓮縣發放補償金累計已超過新台幣4億5000萬元，核定面積1萬5000公頃，超過1萬8000人次獲得補償，估計今年核定補償金將上看1億6000萬元，受補償人數將逾3500人。

陳建村指出，由於申請禁伐補償的土地區位幅員遼闊，各鄉鎮市公所受理族人申請後交由檢測人員運用掌上型PDA影像地籍圖整合資料，現場勘查辦理「定位、搜尋、量測距離、面積計算」等檢測作業。

花蓮縣僅9名檢測人員，要在每年期限內完成檢測，具相當難度。為了協助族人申請禁伐補償檢測工作，無論日曬雨淋，路途遙遠艱辛，檢測人員都盡心盡責完成檢測工作，讓族人能夠順利領取補償金，生活受到幫助或改善。

花蓮縣原住民行政處人員表示，110年度原住民保留地禁伐補償申請已於今年4月30日截止受理，經統計花蓮縣今年受理6564筆，面積5283公頃，目前正進行現地勘察檢測作業，預計8月中旬完成，在9月上旬造冊核撥補償金至各公所，再由各公所於9月30日前撥入申請人帳戶。

補償金 原住民

延伸閱讀

竹縣府辦原住民樂舞培訓認證 打造部落觀光新契機

花蓮狂犬病疫苗巡迴注射35場 10鄉鎮可免費接種

花蓮金針花季將至 山區人流管制取消開幕活動

數位劇場與原文會合作 從「手」說藝術

相關新聞

台東大武「彩虹屋」真的有彩虹！民眾驚喜：太幸運了！

受到西南氣流影響，台東這幾天雨勢不斷，不過，今天早上難得太陽露臉，光線折射下大武知名景點「彩虹屋」後方出現一道彩虹，角度...

基市議會關切第2劑疫苗 林右昌：65歲以上至少雙軌制

基隆市議會今天召開臨時會預備會，議員關切防疫工作、紓困振興方案及「第2劑」疫苗時程。市長林右昌表示，相關事項會在臨時會說...

吉安鄉公所賦予二手家具再生 助弱勢又能垃圾減量

花蓮吉安鄉每天資源回收達14公噸，其中有許多二手家具，鄉公所清潔隊認為，部分家具還能使用，便請木工師傅巧手再造，讓二手家...

夢醒時分？宜蘭民宿爆拋售潮 主人無奈告白

到宜蘭開民宿，是不少五、六十歲半退休族夢想之一，現在這個話題正在網路快速升溫。原因無它，受疫情影響，宜蘭現正爆發民宿拋售潮，不少人認為此時是買方市場，正是危機入市好時機。

花蓮狂犬病疫苗巡迴注射35場 10鄉鎮可免費接種

不只人要接種，家中毛小孩也需要打疫苗，花蓮縣政府宣布，因疫情趨緩降級，啟動狂犬病疫苗施打，自8月起於北中南區辦理巡迴注射...

守護海岸、河川 台東水體環境勇敢吹哨團隊半年抓3違規

台東縣政府防範民眾在河川、海岸非法傾倒廢棄物或排放廢污水，今年成立「水體環境勇敢吹哨團隊 」，163名隊員，於上半年度完...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。