吉安鄉公所賦予二手家具再生 助弱勢又能垃圾減量

花蓮吉安鄉每天資源回收達14公噸，其中有許多二手家具，鄉公所清潔隊認為，部分家具還能使用，便請木工師傅巧手再造，讓二手家具變黃金，不但以優惠販售，還能送給弱勢家庭使用，又達到垃圾減量目的，一舉三得。

吉安鄉公所清潔隊木工廠裡有3位專業的木工師傅，每天在工廠中發揮巧思技藝，將民眾丟棄或機關學校汰舊換新的大型廢棄家具修繕，透過初步分類、零件重組、重新噴漆，讓無數的二手家具重獲新生。

清潔隊長樊一明指出，維修師傅常在民眾丟棄家具中撿到寶，曾有珍貴檜木舊家具，還有許多歷史老家具，經修復整理後，約以市價3至4折價供民眾選購，自2018年起，平均每年為鄉政財源帶來7萬元以上的收入，也讓吉安鄉成為資源回收再造模範生。

另外，鄉公所延續家具的溫度，鄉長游淑貞在走訪境內關懷急難、特殊境遇家庭時，發現許多家具不堪使用，或是床位不足而擁擠共睡狀況，主動提供愛心二手家具，不僅第一時間幫助需要的家庭，也讓再生資源做更有意義的運用。

民眾若家中有堪用但需淘汰的二手家具，可撥打吉安鄉清潔隊電話詢問，木工師傅將排定時間前往評估家具是否可再利用，若可再利用將免費載運，如無法再利用，需清潔隊協助處理者，則依花蓮縣代清除處理廢棄物收費標準付費。