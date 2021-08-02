快訊

莫德納剩42萬劑誰能打？ 指揮中心曝「這一類」優先

奧運前父親中風…在東京訓練狂摔 李智凱咬牙拚出銀牌

聽新聞
test
0:00 / 0:00

吉安鄉公所賦予二手家具再生 助弱勢又能垃圾減量

聯合報 / 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮吉安鄉公所清潔隊進行二手家具再造，賦予新生命，也會送給弱勢家庭使用。圖／吉安鄉公所提供
花蓮吉安鄉公所清潔隊進行二手家具再造，賦予新生命，也會送給弱勢家庭使用。圖／吉安鄉公所提供

花蓮吉安鄉每天資源回收達14公噸，其中有許多二手家具，鄉公所清潔隊認為，部分家具還能使用，便請木工師傅巧手再造，讓二手家具變黃金，不但以優惠販售，還能送給弱勢家庭使用，又達到垃圾減量目的，一舉三得。

吉安鄉公所清潔隊木工廠裡有3位專業的木工師傅，每天在工廠中發揮巧思技藝，將民眾丟棄或機關學校汰舊換新的大型廢棄家具修繕，透過初步分類、零件重組、重新噴漆，讓無數的二手家具重獲新生。

清潔隊長樊一明指出，維修師傅常在民眾丟棄家具中撿到寶，曾有珍貴檜木舊家具，還有許多歷史老家具，經修復整理後，約以市價3至4折價供民眾選購，自2018年起，平均每年為鄉政財源帶來7萬元以上的收入，也讓吉安鄉成為資源回收再造模範生。

另外，鄉公所延續家具的溫度，鄉長游淑貞在走訪境內關懷急難、特殊境遇家庭時，發現許多家具不堪使用，或是床位不足而擁擠共睡狀況，主動提供愛心二手家具，不僅第一時間幫助需要的家庭，也讓再生資源做更有意義的運用。

民眾若家中有堪用但需淘汰的二手家具，可撥打吉安鄉清潔隊電話詢問，木工師傅將排定時間前往評估家具是否可再利用，若可再利用將免費載運，如無法再利用，需清潔隊協助處理者，則依花蓮縣代清除處理廢棄物收費標準付費。

樊一明說，二手家具販售標價大多在150元至1500元，皆由木工師傅依照物件品項、材質、細緻度等訂定售價，吸引不少老主顧前往尋寶，有興趣的民眾歡迎於每周一至周五上午8點至下午5點30分，前往清潔隊（花蓮縣吉安鄉慶豐村中山路三段953巷13號）選購。

花蓮吉安鄉公所清潔隊將二手家具翻新，訂定優惠價提供民眾前往尋寶。圖／吉安鄉公所提供
花蓮吉安鄉公所清潔隊將二手家具翻新，訂定優惠價提供民眾前往尋寶。圖／吉安鄉公所提供

吉安 資源回收

延伸閱讀

豪雨襲高雄！清潔隊積水掀溝蓋 水退怕堵塞快用水車沖

竹山鎮資源回收可拿商品兌換券 今公布兌換消費72店家

讓家長喘口氣 花蓮吉安鄉立幼兒園下月2日開學

烟花強風吹倒路樹多 環保局通知就地破碎禁入焚化廠

相關新聞

台東大武「彩虹屋」真的有彩虹！民眾驚喜：太幸運了！

受到西南氣流影響，台東這幾天雨勢不斷，不過，今天早上難得太陽露臉，光線折射下大武知名景點「彩虹屋」後方出現一道彩虹，角度...

守護海岸、河川 台東水體環境勇敢吹哨團隊半年抓3違規

台東縣政府防範民眾在河川、海岸非法傾倒廢棄物或排放廢污水，今年成立「水體環境勇敢吹哨團隊 」，163名隊員，於上半年度完...

吉安鄉公所賦予二手家具再生 助弱勢又能垃圾減量

花蓮吉安鄉每天資源回收達14公噸，其中有許多二手家具，鄉公所清潔隊認為，部分家具還能使用，便請木工師傅巧手再造，讓二手家...

夢醒時分？宜蘭民宿爆拋售潮 主人無奈告白

到宜蘭開民宿，是不少五、六十歲半退休族夢想之一，現在這個話題正在網路快速升溫。原因無它，受疫情影響，宜蘭現正爆發民宿拋售潮，不少人認為此時是買方市場，正是危機入市好時機。

花蓮狂犬病疫苗巡迴注射35場 10鄉鎮可免費接種

不只人要接種，家中毛小孩也需要打疫苗，花蓮縣政府宣布，因疫情趨緩降級，啟動狂犬病疫苗施打，自8月起於北中南區辦理巡迴注射...

評／甩掉「偏鄉」標籤 台東到底是什麼？

不少人都說台東很美、土地很黏，但它的真實樣貌，到底是怎麼樣呢？是孕育台灣運動選手的風水寶地？抑或是個樣樣比人差的城市？村上春樹曾寫過《你說，寮國到底有什麼》這本書，以略帶主觀卻開放的態度來介紹這個國家。何不讓我們思考看看：「你說，台東到底有什麼？」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。