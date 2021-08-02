聽新聞
test
0:00 / 0:00
吉安鄉公所賦予二手家具再生 助弱勢又能垃圾減量
花蓮吉安鄉每天資源回收達14公噸，其中有許多二手家具，鄉公所清潔隊認為，部分家具還能使用，便請木工師傅巧手再造，讓二手家具變黃金，不但以優惠販售，還能送給弱勢家庭使用，又達到垃圾減量目的，一舉三得。
吉安鄉公所清潔隊木工廠裡有3位專業的木工師傅，每天在工廠中發揮巧思技藝，將民眾丟棄或機關學校汰舊換新的大型廢棄家具修繕，透過初步分類、零件重組、重新噴漆，讓無數的二手家具重獲新生。
清潔隊長樊一明指出，維修師傅常在民眾丟棄家具中撿到寶，曾有珍貴檜木舊家具，還有許多歷史老家具，經修復整理後，約以市價3至4折價供民眾選購，自2018年起，平均每年為鄉政財源帶來7萬元以上的收入，也讓吉安鄉成為資源回收再造模範生。
另外，鄉公所延續家具的溫度，鄉長游淑貞在走訪境內關懷急難、特殊境遇家庭時，發現許多家具不堪使用，或是床位不足而擁擠共睡狀況，主動提供愛心二手家具，不僅第一時間幫助需要的家庭，也讓再生資源做更有意義的運用。
民眾若家中有堪用但需淘汰的二手家具，可撥打吉安鄉清潔隊電話詢問，木工師傅將排定時間前往評估家具是否可再利用，若可再利用將免費載運，如無法再利用，需清潔隊協助處理者，則依花蓮縣代清除處理廢棄物收費標準付費。
樊一明說，二手家具販售標價大多在150元至1500元，皆由木工師傅依照物件品項、材質、細緻度等訂定售價，吸引不少老主顧前往尋寶，有興趣的民眾歡迎於每周一至周五上午8點至下午5點30分，前往清潔隊（花蓮縣吉安鄉慶豐村中山路三段953巷13號）選購。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言