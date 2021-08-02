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花蓮狂犬病疫苗巡迴注射35場 10鄉鎮可免費接種

聯合報 / 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮縣啟動狂犬病疫苗施打，自8月起於北中南區辦理巡迴注射共35場，圖為過去辦理巡迴注射情形。圖／花蓮縣政府提供
花蓮縣啟動狂犬病疫苗施打，自8月起於北中南區辦理巡迴注射共35場，圖為過去辦理巡迴注射情形。圖／花蓮縣政府提供

不只人要接種，家中毛小孩也需要打疫苗，花蓮縣政府宣布，因疫情趨緩降級，啟動狂犬病疫苗施打，自8月起於北中南區辦理巡迴注射共35場，除了花蓮市、吉安鄉與新城鄉犬貓接種需自費外，其餘鄉鎮都能免費打疫苗，並在活動現場免費提供犬隻植入晶片登記服務。

花蓮縣動植物防疫所表示，之前有替毛小孩打狂犬病疫苗的飼主，應會收到注射通知單，請攜帶通知單、身分證與毛小孩前往指定地點施打，若寵物是第一次接種，飼主也能直接帶身分證前往。

動植物防疫所指出，狂犬病疫苗巡迴注射接種時間，分別為北區花蓮市8月9日至31日，中區壽豐鄉8月16日至20日，南區玉里鎮8月16日至26日。設籍在花蓮市、吉安鄉與新城鄉的飼主須滿20歲，帶毛小孩接種則要自費140元，其餘10鄉鎮由於屬於狂犬病高風險區，因此提供免費接種服務。

在狂犬病疫苗巡迴注射期間，動植物防疫所提供犬隻免費植入晶片登記服務，但貓則要收費，動植物防疫所說，因目前貓數量較少，因此先以犬隻為免費目標，未來再視情況調整。

另外，縣內提供補助寵物絕育服務，飼主需前往合作的動物醫院進行絕育手術，可享部份補助，公犬貓補助500元，母的則是1000元，但補助經費有限，飼主可先向動植物防疫所詢問。

動植物防疫所長周黃得榮表示，飼主每年需定期帶毛小孩施打狂犬病疫苗，若未依規定者，將依違反動物傳染病防治條例規定，可處3萬元以上、15萬元以下罰鍰。因接種地點與時間每天均不同，可至動植物防疫所網站查詢。

花蓮啟動狂犬病疫苗施打，有10鄉鎮可免費接種，圖為過去辦理巡迴注射情形。圖／花蓮縣政府提供
花蓮啟動狂犬病疫苗施打，有10鄉鎮可免費接種，圖為過去辦理巡迴注射情形。圖／花蓮縣政府提供

疫苗 毛小孩

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