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花蓮金針花季將至 山區人流管制取消開幕活動

中央社 / 花蓮縣2日電

花蓮縣玉里鎮赤科山、富里鄉六十石山金針花季將至，目前開花約1到3成，預估8中下旬將盛開；權衡防疫與觀光，花季開幕活動都取消，山區實施人流管制。

擁有全台最大金針花種植面積的花蓮，六十石山金針花田共有250公頃，赤科山金針種植面積達300公頃，今年共留花65公頃。由於受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，兩大金針山的花季開幕活動都取消。

花蓮縣政府農業處長吳昆儒今天表示，感謝玉溪農會總幹事蔡宗翰積極奔走赤科山和六十石山進行協調，並協助就赤科山花季期間人流管制達成共識，目前將於玉里鎮觀音里高寮設置管制站，自8月14日起至9月21日止，每天上午7時30分至下午5時單點進出管制，維持上山人流總量最多2000人次。

六十石山同樣管制人流總量2000人次，山區民宿也降載50%，玉溪地區農會、富里鄉農會提醒遊客，賞花務必保持社交距離、佩戴口罩。

蔡宗翰表示，預計8月15日後，金針花可達滿開盛況，呈現黃澄花毯美景，但受疫情影響，整體花季慶典以線上活動為主，為彌補遊客不能親臨賞花的遺憾，規劃相關線上行銷活動，同時推出多項好康，只要上網輸入「赤科山線上香遇」即可參加活動拿好禮。

赤科山社區發展協會總幹事李光濱說，今年在農業處輔導鼓勵下，特別號召山上農友，首次將赤科山時令特產好物組成「防疫箱」以優惠價宅配到府，有興趣民眾可洽詢選購，希望防疫期間不論能否上山賞花農遊，都能線上賞花及享受金針山時令美味。

六十石金針花季活動也是以線上推廣為主。富里農會總幹事張素華說，富里鄉農會團隊發揮創意，以「叢林野派對．秘境忘憂夜」為主題，由近年受歡迎的吉祥物「福猩」與大家一起線上開趴。

富里鄉農會與在地農家共同推出「防疫美食派對」，推出以金針花為食材的水餃、肉燥、梅乾焢肉、饅頭、油飯等多項創意美食都可宅配到府；其他抽獎等各項活動可上農會臉書查詢。

農會 賞花

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