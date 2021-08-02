守護海岸、河川 台東水體環境勇敢吹哨團隊半年抓3違規

台東縣政府防範民眾在河川、海岸非法傾倒廢棄物或排放廢污水，今年成立「水體環境勇敢吹哨團隊 」，163名隊員，於上半年度完成60次水質監測、垃圾及廢棄物清除，環保局呼籲民眾重視及愛護河川環境。

環保局指出，目前水體環境勇敢吹哨團隊分成9隊，隊員負責全縣海岸、河流等垃圾及廢棄物清除，以及水質檢測工作，1至6月份完成60次，此外，也成功舉報非法傾倒廢棄物2次和排放廢污水1次等違規案件。

「台東海岸線太長，很難防止民眾亂丟垃圾及廢棄物。」林姓隊員說，從南到北海岸線超過百公里，很多人煙稀少的地方，就成了民眾亂丟垃圾及廢棄物的熱點，就算今天清完，過幾天又有人亂丟，防不勝防。

環保局表示，現階段除了人力清除垃圾及廢棄物，幾處包括太平溪、卑南溪及知本溪等海岸及出海口附近，未來會加裝移動式監視設備，用來揪出違規民眾，亂丟垃圾最高罰6千元，亂倒廢棄物可處有期徒刑及1千5百萬元罰鍰。