快訊

直播／AZ、莫德納快要打光光 陳時中下午2時記者會說明

暴雨侵襲雲林北港緊急宣布停班停課 數百戶忙搬家具墊高

聽新聞
test
0:00 / 0:00

守護海岸、河川 台東水體環境勇敢吹哨團隊半年抓3違規

聯合報 / 記者尤聰光／台東即時報導
台東縣政府成立的「水體環境勇敢吹哨團隊 」，上半年度完成60次水質監測、垃圾及廢棄物清除。圖／縣環保局提供
台東縣政府成立的「水體環境勇敢吹哨團隊 」，上半年度完成60次水質監測、垃圾及廢棄物清除。圖／縣環保局提供

台東縣政府防範民眾在河川、海岸非法傾倒廢棄物或排放廢污水，今年成立「水體環境勇敢吹哨團隊 」，163名隊員，於上半年度完成60次水質監測、垃圾及廢棄物清除，環保局呼籲民眾重視及愛護河川環境。

環保局指出，目前水體環境勇敢吹哨團隊分成9隊，隊員負責全縣海岸、河流等垃圾及廢棄物清除，以及水質檢測工作，1至6月份完成60次，此外，也成功舉報非法傾倒廢棄物2次和排放廢污水1次等違規案件。

「台東海岸線太長，很難防止民眾亂丟垃圾及廢棄物。」林姓隊員說，從南到北海岸線超過百公里，很多人煙稀少的地方，就成了民眾亂丟垃圾及廢棄物的熱點，就算今天清完，過幾天又有人亂丟，防不勝防。

環保局表示，現階段除了人力清除垃圾及廢棄物，幾處包括太平溪、卑南溪及知本溪等海岸及出海口附近，未來會加裝移動式監視設備，用來揪出違規民眾，亂丟垃圾最高罰6千元，亂倒廢棄物可處有期徒刑及1千5百萬元罰鍰。

廢棄物 污水 水質

延伸閱讀

保生醫療獎／陳耀昌陳榮基獲個人獎 高醫原鄉團隊團體獎

公共場所空品合格嗎？ 環保局推標章台中機場首家審核中

Twitter收購新聞匯集服務Brief背後團隊 強化本身資訊彙整能力

新北推線上環保營 帶領學員以廢棄物打造吉他及卡丁車

相關新聞

台東大武「彩虹屋」真的有彩虹！民眾驚喜：太幸運了！

受到西南氣流影響，台東這幾天雨勢不斷，不過，今天早上難得太陽露臉，光線折射下大武知名景點「彩虹屋」後方出現一道彩虹，角度...

守護海岸、河川 台東水體環境勇敢吹哨團隊半年抓3違規

台東縣政府防範民眾在河川、海岸非法傾倒廢棄物或排放廢污水，今年成立「水體環境勇敢吹哨團隊 」，163名隊員，於上半年度完...

花蓮狂犬病疫苗巡迴注射35場 10鄉鎮可免費接種

不只人要接種，家中毛小孩也需要打疫苗，花蓮縣政府宣布，因疫情趨緩降級，啟動狂犬病疫苗施打，自8月起於北中南區辦理巡迴注射...

吉安鄉公所賦予二手家具再生 助弱勢又能垃圾減量

花蓮吉安鄉每天資源回收達14公噸，其中有許多二手家具，鄉公所清潔隊認為，部分家具還能使用，便請木工師傅巧手再造，讓二手家...

夢醒時分？宜蘭民宿爆拋售潮 主人無奈告白

到宜蘭開民宿，是不少五、六十歲半退休族夢想之一，現在這個話題正在網路快速升溫。原因無它，受疫情影響，宜蘭現正爆發民宿拋售潮，不少人認為此時是買方市場，正是危機入市好時機。

評／甩掉「偏鄉」標籤 台東到底是什麼？

不少人都說台東很美、土地很黏，但它的真實樣貌，到底是怎麼樣呢？是孕育台灣運動選手的風水寶地？抑或是個樣樣比人差的城市？村上春樹曾寫過《你說，寮國到底有什麼》這本書，以略帶主觀卻開放的態度來介紹這個國家。何不讓我們思考看看：「你說，台東到底有什麼？」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。