豐年祭因疫情停辦 花蓮阿美族唱出歌謠撫慰旅外族人

花蓮原住民原在夏天舉行豐年祭，但受到疫情影響，為減少群聚、跨區移動風險，只能忍痛決定停辦。阿美族人，同時是縣議員哈尼‧噶照決定錄下部落約80人的歌聲，拍出「太陽那裡，的你」MV，在原住族日的今天首播，讓外地無法回來的族人，能藉著影片一解思鄉之情。

花蓮縣政府原民處今天舉辦「太陽那裡，的你」音樂MV首播發表會，現場22位阿美族人唱歌謠表演，花蓮市、吉安鄉部落頭目代表出席參與。

哈尼‧噶照表示，在百年歷史中，不管颱風天災，阿美族一定會舉行豐年祭，但今年因為疫情，部落豐年祭史上第一次被迫取消，族人們都覺得很失落，因此想要用音樂、影片為族人療傷。1個月前詢問錄音室，是否能把錄音器材搬到部落，錄下部落的歌聲，不過調查發現花蓮有100多個部落，無法在短時間內完成，決定鎖定秀姑巒溪周邊的部落，請長輩們唱歌謠。

他說，將部落的古謠結合自己的創作，花一周的時間譜曲，再下鄉錄音。但之前三級警戒，不能脫口罩，只能一個個錄，儘管過程很困難，團隊也只有4人，還是趕在原住民日以前完成，讓族人唱自己的歌，相信明年有機會舉辦豐年祭。