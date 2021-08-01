聽新聞
test
0:00 / 0:00
豐年祭因疫情停辦 花蓮阿美族唱出歌謠撫慰旅外族人
花蓮原住民原在夏天舉行豐年祭，但受到疫情影響，為減少群聚、跨區移動風險，只能忍痛決定停辦。阿美族人，同時是縣議員哈尼‧噶照決定錄下部落約80人的歌聲，拍出「太陽那裡，的你」MV，在原住族日的今天首播，讓外地無法回來的族人，能藉著影片一解思鄉之情。
花蓮縣政府原民處今天舉辦「太陽那裡，的你」音樂MV首播發表會，現場22位阿美族人唱歌謠表演，花蓮市、吉安鄉部落頭目代表出席參與。
哈尼‧噶照表示，在百年歷史中，不管颱風天災，阿美族一定會舉行豐年祭，但今年因為疫情，部落豐年祭史上第一次被迫取消，族人們都覺得很失落，因此想要用音樂、影片為族人療傷。1個月前詢問錄音室，是否能把錄音器材搬到部落，錄下部落的歌聲，不過調查發現花蓮有100多個部落，無法在短時間內完成，決定鎖定秀姑巒溪周邊的部落，請長輩們唱歌謠。
他說，將部落的古謠結合自己的創作，花一周的時間譜曲，再下鄉錄音。但之前三級警戒，不能脫口罩，只能一個個錄，儘管過程很困難，團隊也只有4人，還是趕在原住民日以前完成，讓族人唱自己的歌，相信明年有機會舉辦豐年祭。
縣府原民處副處長督固‧撒耘說，北漂的花蓮人很多，為撫慰旅外的族人，錄製這首阿美族的傳統歌謠，製作團隊將部落的歌聲一段段接起來，穿插一些生活日常情境，希望影片能給部落長輩、旅外族人帶來安慰。為錄製歌聲，路程共長達3千多公里，利用有限的經費、時間完成，若效果部落，未來也會考慮擴及其他原住民族。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言