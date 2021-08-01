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豐年祭因疫情停辦 花蓮阿美族唱出歌謠撫慰旅外族人

聯合報 / 記者王思慧／花蓮即時報導
因疫情豐年祭取消，花蓮阿美族錄下歌謠，今天舉行音樂MV首映會，現場22人獻唱。記者王思慧／攝影
因疫情豐年祭取消，花蓮阿美族錄下歌謠，今天舉行音樂MV首映會，現場22人獻唱。記者王思慧／攝影

花蓮原住民原在夏天舉行豐年祭，但受到疫情影響，為減少群聚、跨區移動風險，只能忍痛決定停辦。阿美族人，同時是縣議員哈尼‧噶照決定錄下部落約80人的歌聲，拍出「太陽那裡，的你」MV，在原住族日的今天首播，讓外地無法回來的族人，能藉著影片一解思鄉之情。

花蓮縣政府原民處今天舉辦「太陽那裡，的你」音樂MV首播發表會，現場22位阿美族人唱歌謠表演，花蓮市、吉安鄉部落頭目代表出席參與。

哈尼‧噶照表示，在百年歷史中，不管颱風天災，阿美族一定會舉行豐年祭，但今年因為疫情，部落豐年祭史上第一次被迫取消，族人們都覺得很失落，因此想要用音樂、影片為族人療傷。1個月前詢問錄音室，是否能把錄音器材搬到部落，錄下部落的歌聲，不過調查發現花蓮有100多個部落，無法在短時間內完成，決定鎖定秀姑巒溪周邊的部落，請長輩們唱歌謠。

他說，將部落的古謠結合自己的創作，花一周的時間譜曲，再下鄉錄音。但之前三級警戒，不能脫口罩，只能一個個錄，儘管過程很困難，團隊也只有4人，還是趕在原住民日以前完成，讓族人唱自己的歌，相信明年有機會舉辦豐年祭。

縣府原民處副處長督固‧撒耘說，北漂的花蓮人很多，為撫慰旅外的族人，錄製這首阿美族的傳統歌謠，製作團隊將部落的歌聲一段段接起來，穿插一些生活日常情境，希望影片能給部落長輩、旅外族人帶來安慰。為錄製歌聲，路程共長達3千多公里，利用有限的經費、時間完成，若效果部落，未來也會考慮擴及其他原住民族。

為撫慰北漂阿美族人思鄉之情，花蓮製作團隊拍出音樂MV，於今天原住族日首播。圖／翻攝「太陽那裡，的你」音樂MV
為撫慰北漂阿美族人思鄉之情，花蓮製作團隊拍出音樂MV，於今天原住族日首播。圖／翻攝「太陽那裡，的你」音樂MV
花蓮縣政府原民處今天舉辦「太陽那裡，的你」音樂MV首播發表會，現場22位阿美族人唱歌謠表演記者王思慧／攝影
花蓮縣政府原民處今天舉辦「太陽那裡，的你」音樂MV首播發表會，現場22位阿美族人唱歌謠表演記者王思慧／攝影
花蓮阿美族人唱出傳統歌謠，撫慰旅外族人一解思鄉之情。記者王思慧／攝影
花蓮阿美族人唱出傳統歌謠，撫慰旅外族人一解思鄉之情。記者王思慧／攝影

阿美族 豐年祭 原住民

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