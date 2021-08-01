宜蘭收容所噴塗抗病毒薄膜 護外籍收容人安全避染疫
國內疫情警戒降為二級，民間企業防疫不間斷，以麻油聞名的百年老店信成油廠股份有限公司近期捐贈「日本奈米科技級抗病毒塗料」予移民署，北區事務大隊極力爭取，並於7月30日在宜蘭收容所、宜蘭縣專勤隊，以及宜蘭縣服務站進行噴塗，以提升防疫能量。
北區事務大隊宜蘭地區團隊受贈的國際級奈米抗病毒塗料，有別於面罩、防護衣等防疫物資，是透過在辦公空間、公共區域進行一次塗噴作業，形成抗菌薄膜抑制病毒附著，防護力足以維持1年。
宜蘭縣服務站指出，此次塗噴作業費時半天，範圍為收容所的受收容人新收室、收管中心等，還有專勤隊、服務站的辦公空間及公共區域，也特別針對進出頻繁的洽公區域、門把、電梯按鈕、櫃檯等處加強消毒。
北區事務大隊副大隊長兼宜蘭收容所所長莊福成表示，感謝信成油廠無私奉獻，替移民署第一線的執勤同仁與受收容人的健康安全把關，為這波疫情注入暖流。捐贈單位代理商總經理詹俊雄說，能夠善盡企業社會責任來協助政府抗疫，深感榮幸與驕傲。
疫情警戒期間，宜蘭收容所為避免群聚感染風險，平時加強受收容人寢居、公共區域的環境清消；每位受收容人辦理入所前，除了量測體溫、配戴口罩等防疫措施，還須快篩或PCR篩檢呈陰性才可入所。此次塗料作業加乘，有助於降低受收容人、自行到案之外籍人士染疫風險。
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