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悶壞了！降級後首周末花蓮七星潭人潮不斷

聯合報 / 記者王燕華／花蓮即時報導
花蓮七星潭風景區今天一早就湧入不少人車，到海邊觀浪、賞景、野餐。記者王燕華／攝影
花蓮七星潭風景區今天一早就湧入不少人車，到海邊觀浪、賞景、野餐。記者王燕華／攝影

降級後首個周末，花蓮天氣不錯，景點湧現人潮，人氣景點七星潭風景區出現觀浪、野餐人潮，太魯閣國家公園也有不少民眾出遊踏青，因車子湧入但停車場降載，停車位供不應求，國家公園管理處呼籲民眾可搭乘大眾運輸工具，不要違停

花蓮今天上午天氣陰涼不熱，市區人潮變多，景點也有人車湧入。七星潭風景區停車場幾乎全滿，海邊遊客人數比上周末還沒降級前，明顯增加。

太魯閣國家公園也是不少悶壞民眾出遊的首選，不過，目前疫情二級警戒，園區的天祥、白楊等停車場，依規定降載一半，但因出遊人車增加，停車場一位難求，不少遊客隨意違停。

太管處表示，與保七總隊第九大隊文山小隊都會每天機動派員巡查，取締違停，請民眾不要違停。要入園可多選擇大眾交通工具，在花蓮火車站前站及新城火車站都有公車可以搭乘，也可避免找車位之苦。

大小朋友都喜愛的遠雄海洋公園，統計到今天中午為止，入園人數約千人。

花蓮七星潭風景區今天一早就湧入不少人車，到海邊觀浪、賞景、野餐。記者王燕華／攝影
花蓮七星潭風景區今天一早就湧入不少人車，到海邊觀浪、賞景、野餐。記者王燕華／攝影

太魯閣國家公園 違停 停車場

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