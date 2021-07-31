徵的就是你！徵選國小學童當台語小主播 報導宜蘭事

宜蘭頭城親子共學空間「媽媽號」，2019年起開辦「媽媽號台語小主播新聞」，培養14位頭城小主播，用台語來報導家鄉事。今年徵選再度開跑，對象擴及全縣國小1到5年級學童。媽媽號執行長林瑞文表示，只要會講台語或對台語有興趣者，歡迎踴躍報名。

「媽媽號台語小主播新聞」起初找來頭城的小朋友，在簡單搭建的攝影棚裡，以台語播報在地新聞，每個人看起來有模有樣，迄今錄製逾40集；後來獲得文化部補助和宜蘭市公所協助，凡是就讀縣內的國小生都有機會參與。

今年徵選活動原定5月報名開跑，受到疫情影響延宕，承辦活動的林瑞文說，只要拍攝30秒的台語自我介紹，並在8月13日前完成報名，就有機會參加晉級決選和培訓營，並實際參與新聞播報。

只要通過8月21日決選，每位小主播能獲得3000元獎金，還須參與兩日培訓；專業課程將由公視台語台主播楊舒晴、宜蘭縣台灣語文學會前理事長莊文龍來指導，再到菜市場採訪、跟著宜蘭市長江聰淵跑行程，還會參訪公視台語台。