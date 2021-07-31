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熱氣球嘉年華不開放外地客 旅宿業者「炸鍋」！
台東縣政府昨天宣布2021熱氣球嘉年華8月14日起一連30天鹿野高台登場，不過，活動僅開放給台東人，不開放遊客，引來旅宿業者「炸鍋」，認為影響旅客住房意願。台東縣觀光協會理事長潘貴蘭說，「確實擔心會有退訂潮」。縣長饒慶鈴說：「遊客要不要來，是遊客自由意願」。
饒慶鈴說，遊客會不會因為熱氣球活動只有台東人限定，這部分縣府尊重遊客的選擇，畢竟台東仍以防疫為優先，遊客願不願意來台東，這是遊客的自由意願。
縣府昨天開記者會宣布熱氣球嘉年華活動8月14日起一連30天鹿野高台登場，但因應防疫優先，活動僅開放給設籍台東的縣民及在台東工作和求學的民眾參加，不開放給外地客。消息傳出，立刻引起飯店旅宿業者的炸鍋，認為會影響遊客住宿意願。
潘貴蘭說，昨天縣府宣布熱氣球只有台東人限定，不開放外地客，協會不少飯店旅宿同業就有接不完的詢問電話，遊客關心是否能參加看到熱氣球，甚至已經有要求退房的情形，同業也很關心，打來協會一再確認，他們也無法解釋。
她說，中央宣布27日降級，且熱氣球也確定舉辦，很多遊客就是為了看熱氣球訂房，好不容易8月訂房突破5成，現在熱氣球活動卻是只限定台東人，確實擔心會有退訂潮；目前熱氣球活動版本很模糊，讓他們很困擾。星期一協會會向縣府了解情況。
「真的不知道怎麼向遊客說明清楚！」台東市一家民宿陳姓業者說，昨天晚上到今天中午，就有3組已訂房的客人看到新聞後打來詢問熱氣球狀況，他們只能先回應等周一縣府上班時間，了解狀況後再來回覆。
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