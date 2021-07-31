快訊

台大400人臨床試驗 AZ+莫德納混打試驗最短間隔僅4周

羽球／辛苦了！挑戰衛冕軍差一步 周天成連兩屆8強止步

聽新聞
test
0:00 / 0:00

熱氣球嘉年華不開放外地客 旅宿業者「炸鍋」！

聯合報 / 記者尤聰光／台東即時報導
台東縣政府昨天宣布2021熱氣球嘉年華8月14日起一連30天鹿野高台登場，不過，活動僅開放給台東人，不開放遊客，引來旅宿業者「炸鍋」，認為影響旅客住房意願。圖／台東縣政府提供
台東縣政府昨天宣布2021熱氣球嘉年華8月14日起一連30天鹿野高台登場，不過，活動僅開放給台東人，不開放遊客，引來旅宿業者「炸鍋」，認為影響旅客住房意願。圖／台東縣政府提供

台東縣政府昨天宣布2021熱氣球嘉年華8月14日起一連30天鹿野高台登場，不過，活動僅開放給台東人，不開放遊客，引來旅宿業者「炸鍋」，認為影響旅客住房意願。台東縣觀光協會理事長潘貴蘭說，「確實擔心會有退訂潮」。縣長饒慶鈴說：「遊客要不要來，是遊客自由意願」。

饒慶鈴說，遊客會不會因為熱氣球活動只有台東人限定，這部分縣府尊重遊客的選擇，畢竟台東仍以防疫為優先，遊客願不願意來台東，這是遊客的自由意願。

縣府昨天開記者會宣布熱氣球嘉年華活動8月14日起一連30天鹿野高台登場，但因應防疫優先，活動僅開放給設籍台東的縣民及在台東工作和求學的民眾參加，不開放給外地客。消息傳出，立刻引起飯店旅宿業者的炸鍋，認為會影響遊客住宿意願。

潘貴蘭說，昨天縣府宣布熱氣球只有台東人限定，不開放外地客，協會不少飯店旅宿同業就有接不完的詢問電話，遊客關心是否能參加看到熱氣球，甚至已經有要求退房的情形，同業也很關心，打來協會一再確認，他們也無法解釋。

她說，中央宣布27日降級，且熱氣球也確定舉辦，很多遊客就是為了看熱氣球訂房，好不容易8月訂房突破5成，現在熱氣球活動卻是只限定台東人，確實擔心會有退訂潮；目前熱氣球活動版本很模糊，讓他們很困擾。星期一協會會向縣府了解情況。

「真的不知道怎麼向遊客說明清楚！」台東市一家民宿陳姓業者說，昨天晚上到今天中午，就有3組已訂房的客人看到新聞後打來詢問熱氣球狀況，他們只能先回應等周一縣府上班時間，了解狀況後再來回覆。

台東縣觀光協會理事長潘貴蘭說，不開放外地遊客，確實擔心會有退訂潮。記者尤聰光／攝影
台東縣觀光協會理事長潘貴蘭說，不開放外地遊客，確實擔心會有退訂潮。記者尤聰光／攝影

熱氣球嘉年華 台東 訂房

延伸閱讀

熱氣球嘉年華縮小規模 繫留限台東人專屬

未戴口罩遭罰3千 饒慶鈴道歉會立刻繳清

熱氣球嘉年華確定鹿野高台舉辦 活動限定「台東人」

饒慶鈴前往議會未戴口罩遭檢舉 饒：不好示範會繳罰鍰

相關新聞

北方三島列紅燈區 林右昌肯定：堅決反對漁場風電開發

行政院23日在行政院公報公布「離岸風力發電區塊開發場址規劃申請作業要點」，明確劃出可開發的「綠燈區」與各部會建議排除的「...

徵的就是你！徵選國小學童當台語小主播 報導宜蘭事

宜蘭頭城親子共學空間「媽媽號」，2019年起開辦「媽媽號台語小主播新聞」，培養14位頭城小主播，用台語來報導家鄉事。今年...

熱氣球嘉年華不開放外地客 旅宿業者「炸鍋」！

台東縣政府昨天宣布2021熱氣球嘉年華8月14日起一連30天鹿野高台登場，不過，活動僅開放給台東人，不開放遊客，引來旅宿...

花蓮首創 新城鄉公所開辦鄉民團保最高理賠15萬元

花蓮縣新城鄉下月1日開辦「鄉民團體傷害保險」，保險期間1年，若因意外死亡，或是傷殘失能，最高理賠15萬元，鄉長何禮臺說，...

宜蘭冬山擴點接種疫苗站 600人分3天服務

宜蘭縣疫苗施打持續進行，縣府為讓冬山鄉民能就近接種，以加速疫苗的涵蓋率，特別在鹿埔社區活動中心設站，並由羅東聖母醫院駐點...

基隆三坑擺脫爛路下雨易積水 議員爭取百萬改善水溝

基隆市南榮路64巷是通往三坑地區重要的道路，因為水溝設計不良加上路面多處破損，每逢下雨便造成路面積水，危害用路人安全，經...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。