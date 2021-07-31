花蓮首創 新城鄉公所開辦鄉民團保最高理賠15萬元

花蓮縣新城鄉下月1日開辦「鄉民團體傷害保險」，保險期間1年，若因意外死亡，或是傷殘失能，最高理賠15萬元，鄉長何禮臺說，這是縣內第一個由鄉公所辦理的鄉民團保，希望增加鄉民生活保障。

隨著青年住宅即將陸續交屋，新城鄉人口預計增加至2萬3000餘人，鄉公所為提高民眾生活保障，從納骨塔收入勻撥，以近200萬元經費開辦鄉民團保，只要設籍新城鄉，都可獲得保障，計畫已在這個月獲鄉民代表會通過，下月就上路。

何禮臺說，鄉民團保的保險期間從今年8月1日到明年7月31日，保險期間，若因意外或是天然災害不幸身故或失能，都可獲得最高15萬元理賠，希望藉此減輕鄉民個人或家庭負擔，他感謝鄉代會支持，未來也會爭取經費逐年辦理。

鄉民代表傅緯豪肯定鄉公所開辦團體保障，提升鄉民的生活保障，也希望能夠每年辦理，未來若有機會希望能擴大到受傷的醫療補助。

根據鄉公所團保內容，鄉民團保保費由鄉公所統一支付，保險期間內，凡意外傷害事故發生前1天，已將戶籍設在新城的鄉民都可獲得保障，若因意外或天災後180天內死亡、失能或連續昏迷6個月以上者，依契約給付最高15萬元的身故或失能保險金，保險公司應在通報申請日起60天內完成理賠。