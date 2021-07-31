北方三島列紅燈區 林右昌肯定：堅決反對漁場風電開發

行政院23日在行政院公報公布「離岸風力發電區塊開發場址規劃申請作業要點」，明確劃出可開發的「綠燈區」與各部會建議排除的「紅燈區」。其中「北方三島漁場」列為建議的紅燈區，屬高敏感海域，不應申請開發。基隆市長林右昌今天表示肯定，但指不管是不是有這樣的公告，堅決反對在北方三島周邊海域進行風力電廠的開發。

林右昌說，北方三島是台灣重要的漁場，經濟產值非常高，也是漁民生計賴以維持的場域，今天經濟部願意公告為禁止做為風電開發的場域，這一點值得肯定。

林右昌表示，在地方政府的角度上，不管是不是有這樣的公告，「我們的態度非常的清楚，也就是堅決反對在北方三島周邊海域進行風力電廠的開發」。

林右昌指出，這部分是有一些衝突的，因此經濟部能做出這樣的決定，感到很高興也很欣慰。更希望經濟部和農委會未來能加強更多對漁民及海洋資源開發相關產業的引導，帶動新的產業發展。

離岸風電第三階段區塊開發如火如荼展開，現階段選商機制及國產化項目尚未敲定，但行政院23日在行政院公報公布「離岸風力發電區塊開發場址規劃申請作業要點」，即起生效。明確劃出可開發的「綠燈區」與各部會建議排除的「紅燈區」。其中「北方三島漁場」列為建議的紅燈區，屬高敏感海域，不應申請開發。

經濟部能源局23日指出，區塊開發及國產化項目目前仍在討論未定案，公告日期將以7月底為目標。而這次生效是經由各部會長時間討論，劃設給離岸風電廠商做為開發參考依據的區域，也就是所謂的「綠燈區」、「黃燈區」及「紅燈區」。

北部海域是台灣近海主要漁獲來源，政府2020年底公布離岸風電第三階段「區塊開發」，由業者自選場址，業者計畫在北海岸離岸9公里至北方三島海域「圈地」3處海上風場，共近1000平方公里海域，恐將插滿520座巨型風機。

因北方三島漁場恐變風場，消息傳出後，曾引發北海岸及基隆各地漁民及漁會群起反彈，在說明會上砲聲隆隆，漁民嗆反對到底，不排除抗爭。