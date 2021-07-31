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宜蘭冬山擴點接種疫苗站 600人分3天服務
宜蘭縣疫苗施打持續進行，縣府為讓冬山鄉民能就近接種，以加速疫苗的涵蓋率，特別在鹿埔社區活動中心設站，並由羅東聖母醫院駐點服務，縣長林姿妙今天前往關心現況。衛生局表示，本次約600人預約，分別安排3日施打。
繼羅東鎮、宜蘭市，冬山鄉是全縣人口數第3多。雖然如此，鄉內醫療資源卻不足，僅衛生所和1家診所提供疫苗接種服務。有鑑於此，林姿妙責成衛生局協調轄內醫療機構進行擴點。衛生局提到，診所空間小，而醫院的醫療和行政人力安排彈性，因此麻煩羅東聖母醫院協助。
羅東聖母醫院尋覓場地評估後，選定冬山鄉鹿埔社區活動中心；該場地附有電梯，1樓開放空間為等待區、2樓則是接種區，整體環境舒適。衛生局說，此次預約人數不多，分別於7月30日、31日，以及8月2日進行施打，每日約200人，並由院方10多位醫護人員駐點；至於何時再服務，將視下批預約狀況安排。
宜蘭縣疫苗開打以來，民眾接種意願相當踴躍，目前有溪北、溪南接種中心、各鄉鎮市衛生所、7家醫院，以及33家診所加入疫苗施打行列。縣政府積極擴大服務量能，這次在冬山鄉增設站，其他鄉鎮是否也有，衛生局表示，還在評估規劃中。
提醒有意願接種疫苗的民眾，可上「COVID-19公費疫苗預約平台」登記，這一波意願登記時間到8月2日中午12時止。意願登記完成者將在收到簡訊後，可進行預約施打。民眾若有相關疑問，請撥打縣政府衛生局防疫專線03-9357011。
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