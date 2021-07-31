基隆三坑擺脫爛路下雨易積水 議員爭取百萬改善水溝

基隆市南榮路64巷是通往三坑地區重要的道路，因為水溝設計不良加上路面多處破損，每逢下雨便造成路面積水，危害用路人安全，經市議員童子瑋爭取經費改善水溝及路面重鋪完成，附近居民都說，希望不會再有人跌傷、機車摔倒，下雨也比較安心。

市議員童子瑋今天表示，昨天他與曲水里長徐鄭麗鳳、工務處及區公所辦理會勘，南榮路64巷因路幅狹小，地方居民反應行車顛簸、危害用路人安全，且排水溝設計不良在雨勢湍急時，因排水溝與路面高低落差過大，排水不順暢容易積水。

童子瑋說，他在去年5月13日市議會定期會工務處業務報告時，向市府提出建議改善並匡列工程預算。