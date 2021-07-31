聽新聞
test
0:00 / 0:00
基隆三坑擺脫爛路下雨易積水 議員爭取百萬改善水溝
基隆市南榮路64巷是通往三坑地區重要的道路，因為水溝設計不良加上路面多處破損，每逢下雨便造成路面積水，危害用路人安全，經市議員童子瑋爭取經費改善水溝及路面重鋪完成，附近居民都說，希望不會再有人跌傷、機車摔倒，下雨也比較安心。
市議員童子瑋今天表示，昨天他與曲水里長徐鄭麗鳳、工務處及區公所辦理會勘，南榮路64巷因路幅狹小，地方居民反應行車顛簸、危害用路人安全，且排水溝設計不良在雨勢湍急時，因排水溝與路面高低落差過大，排水不順暢容易積水。
童子瑋說，他在去年5月13日市議會定期會工務處業務報告時，向市府提出建議改善並匡列工程預算。
童子瑋指出，感謝市長林右昌及工務處的支持，編列200工程預算並採納他的建議，7月9日正式進行改善工程，尤其是最重要的排水系統，新建的排水溝除了改善洩水坡度避免積水以外，溝體本身也重新施作，包含水溝蓋與路面銜接處的真平度，上周受到颱風影響工期暫緩，昨天路面完成全新鋪設，提供居民更好的用路環境。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言