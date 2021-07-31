快訊

影／台南小東路地下道積水60公分 轎車闖入拋錨淹水中

加碼拍板！育兒津貼托育補助8月起加1千 明年再加1500元

聽新聞
test
0:00 / 0:00

基隆三坑擺脫爛路下雨易積水 議員爭取百萬改善水溝

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
基隆三坑擺脫爛路下雨易積水，議員爭取百萬改善水溝。圖／議員童子瑋提供
基隆三坑擺脫爛路下雨易積水，議員爭取百萬改善水溝。圖／議員童子瑋提供

基隆市南榮路64巷是通往三坑地區重要的道路，因為水溝設計不良加上路面多處破損，每逢下雨便造成路面積水，危害用路人安全，經市議員童子瑋爭取經費改善水溝及路面重鋪完成，附近居民都說，希望不會再有人跌傷、機車摔倒，下雨也比較安心。

市議員童子瑋今天表示，昨天他與曲水里長徐鄭麗鳳、工務處及區公所辦理會勘，南榮路64巷因路幅狹小，地方居民反應行車顛簸、危害用路人安全，且排水溝設計不良在雨勢湍急時，因排水溝與路面高低落差過大，排水不順暢容易積水。

童子瑋說，他在去年5月13日市議會定期會工務處業務報告時，向市府提出建議改善並匡列工程預算。

童子瑋指出，感謝市長林右昌及工務處的支持，編列200工程預算並採納他的建議，7月9日正式進行改善工程，尤其是最重要的排水系統，新建的排水溝除了改善洩水坡度避免積水以外，溝體本身也重新施作，包含水溝蓋與路面銜接處的真平度，上周受到颱風影響工期暫緩，昨天路面完成全新鋪設，提供居民更好的用路環境。

基隆三坑擺脫爛路下雨易積水，議員爭取百萬改善水溝。圖／議員童子瑋提供
基隆三坑擺脫爛路下雨易積水，議員爭取百萬改善水溝。圖／議員童子瑋提供
基隆三坑擺脫爛路下雨易積水，議員爭取百萬改善水溝。圖／議員童子瑋提供
基隆三坑擺脫爛路下雨易積水，議員爭取百萬改善水溝。圖／議員童子瑋提供

童子瑋

延伸閱讀

基隆34天來26天+0 烘培業者「+0生吐司」好創意

雨下錯地方？台南地下道一度積水 曾文水庫才下2.7毫米

富貴市場危樓前車鑑 基隆調和市場漏水嚴重爭取改善

台南強降雨 小東地下道積水40公分一度封閉

相關新聞

挖破管基隆3萬戶停水惹怨 漏夜搶修完成提早10小時供水

新北市瑞芳台2線74k處管線，昨天汰換舊管工程不慎挖破漏水，造成基隆中正、信義區及新北市瑞芳區3萬多戶停水，經水公司漏夜...

基隆三坑擺脫爛路下雨易積水 議員爭取百萬改善水溝

基隆市南榮路64巷是通往三坑地區重要的道路，因為水溝設計不良加上路面多處破損，每逢下雨便造成路面積水，危害用路人安全，經...

台東人限定 熱氣球嘉年華照辦

一波三折的台東「熱氣球嘉年華」昨定案，縣長饒慶鈴宣布8月14日登場，為期30天，不過，配合二級防疫，活動只限定台東人參與...

基隆軍事地景 觀測所鐵堡情境復原

有百餘年歷史的基隆市定古蹟白米甕砲台，市府去年6月以砲台本體原有工法修復，近日即將完工。特別的是，將觀測所鐵堡進行情境復...

基隆34天來26天+0 烘培業者「+0生吐司」好創意

基隆市自6月27日首度+0以來，34天中有26天+0，朋廚烘焙業者今日特別送給市長林右昌「+0」生吐司，感謝市府人員每天...

基隆中正、信義區及瑞芳3萬戶大停水1天 台二線挖破管

新北市瑞芳區台二線74K+500處，今天下午因汰換管線工程施工不慎，造成1000公厘管線破管搶修，自下午4時到明天下午3...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。