快訊

第二劑預約掀恐慌 不讓長者成疫苗孤兒各地再度「逆時中」

末代指考戰士辛苦了！大考中心公布7科解答 8/16日寄發成績單、31日放榜

聽新聞
test
0:00 / 0:00

基隆34天來26天+0 烘培業者「+0生吐司」好創意

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
基隆34天來26天+0，烘培業者「+0生吐司」好創意。圖／基隆市政府提供
基隆34天來26天+0，烘培業者「+0生吐司」好創意。圖／基隆市政府提供

基隆市自6月27日首度+0以來，34天中有26天+0，朋廚烘焙業者今日特別送給市長林右昌「+0」生吐司，感謝市府人員每天辛勞辦理防疫工作，林右昌市長說，希望不僅基隆「+0」，全國都能夠「+0」。

觀銷處曾姿雯處長表示，此次市府推出「海派浪漫 基隆Go Shopping」觀光行銷活動，結合線上促銷線下消費，實質幫助基隆在地商家，並鼓勵民眾來基隆溫柔友善消費；此次推出「+0生吐司」商家朋廚，其發想概念來自哆啦a夢的記憶吐司，吃了記憶吐司之後就會記得，希望傳達一份基隆＋0的記憶吐司。

林右昌表示，基隆市從6月27日首度出現零確診以來，包括今日在內34天中有26天+0，烘焙業者特別發揮創意製作只送不賣的「+0」生吐司，希望大家一起努力，保持防疫成果，希望能夠儘早讓大家恢復正常生活。

林市長說，隨著三級警戒正式降級，市府要安全穩健的帶大家回到正常生活，除了會做好防疫工作把關，也希望讓民生經濟能活絡發展，恢復以往榮光，逐步往正常生活邁進！

此外，觀銷處首度推出的「海派浪漫─商品抵用券」，2000套一推出便秒殺，獲得熱烈迴響，市府正在研議抵用券加碼事宜，發掘且行銷本市在地美食商家，持續和商圈店家一起努力，把產品推銷出去，行銷全國。

基隆34天來26天+0，烘培業者「+0生吐司」好創意。記者游明煌／攝影
基隆34天來26天+0，烘培業者「+0生吐司」好創意。記者游明煌／攝影
基隆34天來26天+0，烘培業者「+0生吐司」好創意。圖／基隆市政府提供
基隆34天來26天+0，烘培業者「+0生吐司」好創意。圖／基隆市政府提供
基隆34天來26天+0，烘培業者「+0生吐司」好創意。圖／基隆市政府提供
基隆34天來26天+0，烘培業者「+0生吐司」好創意。圖／基隆市政府提供

基隆 林右昌

延伸閱讀

基隆新轉任校長交接 林右昌：開學做好準備因應後疫情

基隆百年古蹟白米甕砲台修復 觀測所鐵堡軍事情境復原

基隆高規格托嬰服務及加開孕婦疫苗專診 準媽媽：貼心

施政滿意度全國第4 林右昌：道路交通進步最多全國第2

相關新聞

宜縣8月3日起開放內用 林姿妙今視察飯店防疫

宜蘭縣政府本周舉辦2場座談會，向餐飲業者宣導內用防疫作為，並確定8月3日起解封開放，縣內業者蓄勢待發準備中。縣長林姿妙今...

基隆34天來26天+0 烘培業者「+0生吐司」好創意

基隆市自6月27日首度+0以來，34天中有26天+0，朋廚烘焙業者今日特別送給市長林右昌「+0」生吐司，感謝市府人員每天...

基隆中正、信義區及瑞芳3萬戶大停水1天 台二線挖破管

新北市瑞芳區台二線74K+500處，今天下午因汰換管線工程施工不慎，造成1000公厘管線破管搶修，自下午4時到明天下午3...

宜蘭縣長林姿妙表現亮眼 滿意度大躍進獲4.5顆星

遠見雜誌昨日公布「2021縣市長施政滿意度調查」結果，宜蘭縣在縣市首長滿意度調查獲得4.5顆星。女性首長林姿妙表現亮眼，...

黎明國小校長酒駕今遞辭呈 宜縣府：尊重並依程序簽辦

宜蘭市黎明國小校長曹議鐸今年3月酒駕，在教育界引起軒然帶大波，上周在校內群組口頭請辭職務，遭老師、家長連署慰留，盼他完成...

饒慶鈴前往議會未戴口罩遭檢舉 饒：不好示範會繳罰鍰

台東縣長饒慶鈴今天前往議會做「紓困振興與熱氣球嘉年華」專案報告，未料，她有1分鐘時間未戴口罩，被議員檢舉。饒慶鈴說：「她...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。