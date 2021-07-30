基隆34天來26天+0 烘培業者「+0生吐司」好創意

基隆市自6月27日首度+0以來，34天中有26天+0，朋廚烘焙業者今日特別送給市長林右昌「+0」生吐司，感謝市府人員每天辛勞辦理防疫工作，林右昌市長說，希望不僅基隆「+0」，全國都能夠「+0」。

觀銷處曾姿雯處長表示，此次市府推出「海派浪漫 基隆Go Shopping」觀光行銷活動，結合線上促銷線下消費，實質幫助基隆在地商家，並鼓勵民眾來基隆溫柔友善消費；此次推出「+0生吐司」商家朋廚，其發想概念來自哆啦a夢的記憶吐司，吃了記憶吐司之後就會記得，希望傳達一份基隆＋0的記憶吐司。

林右昌表示，基隆市從6月27日首度出現零確診以來，包括今日在內34天中有26天+0，烘焙業者特別發揮創意製作只送不賣的「+0」生吐司，希望大家一起努力，保持防疫成果，希望能夠儘早讓大家恢復正常生活。

林市長說，隨著三級警戒正式降級，市府要安全穩健的帶大家回到正常生活，除了會做好防疫工作把關，也希望讓民生經濟能活絡發展，恢復以往榮光，逐步往正常生活邁進！