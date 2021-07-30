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基隆今為補教業者施打疫苗 林右昌：讓師生與家長安心

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
基隆今為補教業者施打疫苗，林右昌：讓師生與家長安心。圖／基隆市政府提供
基隆今為補教業者施打疫苗，林右昌：讓師生與家長安心。圖／基隆市政府提供

基隆市長林右昌今天前往關心補教業者施打疫苗補習班復課情形，他說，補教、安親都是教育的一環，市府下決心從保母到幼兒園、國中小，一直到高中及補教業的老師，盼一視同仁都打疫苗，中央雖沒這樣規劃，但基隆市率先做起，因為這是市府應做的。

林右昌今天先到市立體育館疫苗施打站，和立委蔡適應、教育處長林祝里及基隆市補教協會理事長黃忠賢，關心補教業者施打疫苗現況。黃忠賢理事長代表同業感謝，指能快篩並施打疫苗，在基隆是非常幸福的事。

林右昌表示，對補教跟安親班加強防護，除幫所有老師打疫苗，在14天內做兩次快篩，特別提供補習班設置自動手部消毒機及紫外線殺菌燈，保持場所清潔殺菌，提供孩子們更安全教育環境。

緊接著，市長到仁愛區一家補習班，在業者引領下，巡視補習班聽取實體授課，教室容留降載狀況及線上課程教學，透過視訊和同學互動，市長說「Hello , I am city mayor . Nice to meet you」，跟同學們打招呼，場面熱絡。

林市長肯定並感謝補教業者都能落實防疫管理，依照市府規定之防疫指引，進行人數降載，無論實體或線上課程，讓老師安心授課，家長把孩子送來上課也安心。

基隆今為補教業者施打疫苗，林右昌：讓師生與家長安心。圖／基隆市政府提供
基隆今為補教業者施打疫苗，林右昌：讓師生與家長安心。圖／基隆市政府提供
基隆今為補教業者施打疫苗，林右昌：讓師生與家長安心。圖／基隆市政府提供
基隆今為補教業者施打疫苗，林右昌：讓師生與家長安心。圖／基隆市政府提供
基隆今為補教業者施打疫苗，林右昌：讓師生與家長安心。圖／基隆市政府提供
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疫苗 補習 基隆

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