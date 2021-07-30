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熱氣球嘉年華縮小規模 繫留限台東人專屬

中央社 / 台東縣30日電

台東國際熱氣球活動確定舉辦，活動分2階段，第1階段在池上舉辦繫留；第2階段在熱氣球場地鹿野高台舉行，有自由飛和繫留。今年沒有外國氣球，繫留只開放台東民眾預約。

外界期盼的台東國際熱氣球嘉年華活動，今天由台東縣長饒慶鈴正式對外宣布舉行，並且公布活動方式。她表示，活動分2階段，第一階段從8月7日至13日，在池上牧野渡假村辦理首波「台東人限定」的「希望升空點亮台東Give me five, you can fly」熱氣球繫留預約體驗，採預約制，只開放台東人和在台東服務、工作、就學者的民眾。

第2階段正式活動，從8月14日至9月12日移回鹿野高台大草原繼續提供繫留預約體驗。活動和往年一樣，有展球、繫留和自由飛，繫留部分同樣只開放台東民眾，至於自由飛部分，由業者自行決定。

饒慶鈴表示，「2021台灣國際熱氣球嘉年華」在5月COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情爆發後，持續進行滾動式調整，首先取消邀請外國飛行員，接著取消各鄉鎮的熱氣球光雕音樂會，並縮減日期、縮小規模辦理。

饒慶鈴說，「不辦最簡單，不做就不會出錯」。雖然仍有人對辦理活動仍有疑慮，但就像東京奧運一樣，至今仍有人反對舉辦奧運，如果真的停辦，就不會有郭婞淳舉重奪金的榮耀，也不會有這幾天全體國人的共同參與的喜悅。

但是，最後她還是決定要辦，因為台灣現在需要正能量，而熱氣球嘉年華可以提供正能量。再者，熱氣球是戶外舉行的活動，可以保持安全社交距離，縣政府也會做好防疫措施。

台東縣政府交通及觀光發展處表示，台東連續50天沒有確診疫情，要感謝第一線的醫護人員。因此，縣政府規劃回饋專案，從8月1日至6日，將提供給鄉鎮爭取熱氣球暖身立球在鄉鎮舉辦，並且只開放給這些鄉鎮民參與。

每場次保留10個名額提供給台東縣醫護人員與池上、關山、鹿野、延平鄉的在地鄉親免費搭乘。醫護人員現場出示醫療院所工作證明可免費搭乘；池上、關山、鹿野、延平鄉親憑身份證可免費搭乘。

台東 熱氣球嘉年華 東京奧運

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