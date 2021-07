熱氣球嘉年華縮小規模 繫留限台東人專屬

台東國際熱氣球活動確定舉辦,活動分2階段,第1階段在池上舉辦繫留;第2階段在熱氣球場地鹿野高台舉行,有自由飛和繫留。今年沒有外國氣球,繫留只開放台東民眾預約。

外界期盼的台東國際熱氣球嘉年華活動,今天由台東縣長饒慶鈴正式對外宣布舉行,並且公布活動方式。她表示,活動分2階段,第一階段從8月7日至13日,在池上牧野渡假村辦理首波「台東人限定」的「希望升空點亮台東Give me five, you can fly」熱氣球繫留預約體驗,採預約制,只開放台東人和在台東服務、工作、就學者的民眾。

第2階段正式活動,從8月14日至9月12日移回鹿野高台大草原繼續提供繫留預約體驗。活動和往年一樣,有展球、繫留和自由飛,繫留部分同樣只開放台東民眾,至於自由飛部分,由業者自行決定。

饒慶鈴表示,「2021台灣國際熱氣球嘉年華」在5月COVID-19(2019冠狀病毒疾病)疫情爆發後,持續進行滾動式調整,首先取消邀請外國飛行員,接著取消各鄉鎮的熱氣球光雕音樂會,並縮減日期、縮小規模辦理。

饒慶鈴說,「不辦最簡單,不做就不會出錯」。雖然仍有人對辦理活動仍有疑慮,但就像東京奧運一樣,至今仍有人反對舉辦奧運,如果真的停辦,就不會有郭婞淳舉重奪金的榮耀,也不會有這幾天全體國人的共同參與的喜悅。

但是,最後她還是決定要辦,因為台灣現在需要正能量,而熱氣球嘉年華可以提供正能量。再者,熱氣球是戶外舉行的活動,可以保持安全社交距離,縣政府也會做好防疫措施。

台東縣政府交通及觀光發展處表示,台東連續50天沒有確診疫情,要感謝第一線的醫護人員。因此,縣政府規劃回饋專案,從8月1日至6日,將提供給鄉鎮爭取熱氣球暖身立球在鄉鎮舉辦,並且只開放給這些鄉鎮民參與。

每場次保留10個名額提供給台東縣醫護人員與池上、關山、鹿野、延平鄉的在地鄉親免費搭乘。醫護人員現場出示醫療院所工作證明可免費搭乘;池上、關山、鹿野、延平鄉親憑身份證可免費搭乘。