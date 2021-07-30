基隆新轉任校長交接 林右昌：開學做好準備因應後疫情

基隆市今年度市立學校校長交接布達典禮，今天在市府舉行，市長林右昌頒發聘書給5位新聘、9位轉任以及8位連任校長，首度採用線上直播觀禮，林右昌叮囑所有校長，要因應後疫情時代的教育場域做好準備。

林右昌向退休的江漢雄及詹黃鎧校長致意，感謝2人將青春奉獻給基隆的孩子們，另外原武崙國中辜雅珍校長在任滿後仍決定留在武崙國中擔任專任輔導教師；原八斗高中黃致誠校長將被國家教育研究院借重專長，推動12年國教政策；原碇內國小蔡佳和校長也將發揮他的體育專長，在教育場域繼續奉獻。

林右昌感謝地方有議長蔡旺璉與議員支持教育預算，在中央有蔡適應立委協助爭取包括校舍興改建、非營利幼兒園等經費。

林右昌指出，這場疫情改變了世界，9月1日開學之後，大家將面臨全新的教育場域，希望大家要因應後疫情時代，台灣教育可能受到的衝擊，為孩子們回到校園做好萬全準備。

市長也交付校長幾個重大任務，包括在111年達成「區區有雙語學校」、「校校推行沉浸式英語教學」等目標；此外，三大教育新措施也在110年正式上路，包括協助國小教師充實教學資源的「教學補給站計畫」、協助學校推動班級共讀的「多元閱讀方案」、達成「區區有非營利幼兒園」目標。