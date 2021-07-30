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基隆新轉任校長交接 林右昌：開學做好準備因應後疫情

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
基隆新轉任校長交接，林右昌：開學做好準備因應後疫情。記者游明煌／翻攝
基隆新轉任校長交接，林右昌：開學做好準備因應後疫情。記者游明煌／翻攝

基隆市今年度市立學校校長交接布達典禮，今天在市府舉行，市長林右昌頒發聘書給5位新聘、9位轉任以及8位連任校長，首度採用線上直播觀禮，林右昌叮囑所有校長，要因應後疫情時代的教育場域做好準備。

林右昌向退休的江漢雄及詹黃鎧校長致意，感謝2人將青春奉獻給基隆的孩子們，另外原武崙國中辜雅珍校長在任滿後仍決定留在武崙國中擔任專任輔導教師；原八斗高中黃致誠校長將被國家教育研究院借重專長，推動12年國教政策；原碇內國小蔡佳和校長也將發揮他的體育專長，在教育場域繼續奉獻。

林右昌感謝地方有議長蔡旺璉與議員支持教育預算，在中央有蔡適應立委協助爭取包括校舍興改建、非營利幼兒園等經費。

林右昌指出，這場疫情改變了世界，9月1日開學之後，大家將面臨全新的教育場域，希望大家要因應後疫情時代，台灣教育可能受到的衝擊，為孩子們回到校園做好萬全準備。

市長也交付校長幾個重大任務，包括在111年達成「區區有雙語學校」、「校校推行沉浸式英語教學」等目標；此外，三大教育新措施也在110年正式上路，包括協助國小教師充實教學資源的「教學補給站計畫」、協助學校推動班級共讀的「多元閱讀方案」、達成「區區有非營利幼兒園」目標。

今天宣誓就職計有22所學校校長，5位新任校長分別為八斗高中許文璋校長、武崙國中陳政暉校長、碇內國中張雁婷校長、中華國小詹麗娟校長及仙洞國小江照男校長；8位連任校長則包括中山高中鄭裕成校長、暖暖高中甘邵文校長、南榮國中尤四維校長、深美國小陳建文校長、西定國小陳立國校長、長興國小鄭兆斌校長、華興國小苗其志校長、港西國小吳哲銘校長；另有9位校長轉任其他學校服務，分別為王淑芬校長轉任銘傳國中、黃正昆校長轉任碇內國小、李健銘校長轉任五堵國小、賴鴻吳校長轉任德和國小、劉汶琪校長轉任中山國小、賴麗雯校長轉任中和國小、潘志煌校長轉任信義國小、胡宗光校長轉任建德國小、彭雪峰校長轉任暖暖國小。

基隆新轉任校長交接，林右昌：開學做好準備因應後疫情。記者游明煌／攝影
基隆新轉任校長交接，林右昌：開學做好準備因應後疫情。記者游明煌／攝影

林右昌 疫情 幼兒園

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