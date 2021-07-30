道路標誌鼓勵 宜蘭為林昀儒加油集氣

宜蘭縣政府近日在縣管道路資訊可變標誌（CMS）上輸入賀詞，表達對東京奧運桌球好手林昀儒等國手加油與祝賀心意，也希望藉此號召民眾們繼續為選手們加油集氣。

宜蘭縣政府交通處今天表示，自從林昀儒在26日搶下奧運桌球混雙銅牌之後，縣府就在縣內所管的20處道路資訊可變標誌上輸入賀詞。「舉重女神」郭婞淳27日為台灣奪下東奧首面金牌之後，也以同樣方式祝賀。

交通處指出，林昀儒昨天在東京奧運桌球男單準決賽打出精采一役，可惜最後不敵中國籍選手樊振東，今天晚上將與德國的奧恰洛夫爭奪銅牌。

為幫林昀儒集氣加油，道路資訊可變標誌今天添加「同心同集氣、昀儒銅加銅」、「小林同學勁勇、定奪奧運雙銅」等加油字樣，希望大家在專心開車同時，可充分感受到宜蘭人對宜蘭囡仔的祝福與疼愛，並感受到林昀儒帶給所有人的感動與驕傲，也希望藉由這樣的方式幫忙集氣加油，協助林昀儒奪得個人銅牌，寫下桌球男單新紀錄。