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宜蘭縣長林姿妙表現亮眼 滿意度大躍進獲4.5顆星

聯合報 / 記者林佳彣／宜蘭即時報導
遠見雜誌昨日公布「2021縣市長施政滿意度調查」結果，宜蘭縣長林姿妙表現亮眼，滿意度大躍進。圖／宜蘭縣政府提供
遠見雜誌昨日公布「2021縣市長施政滿意度調查」結果，宜蘭縣長林姿妙表現亮眼，滿意度大躍進。圖／宜蘭縣政府提供

遠見雜誌昨日公布「2021縣市長施政滿意度調查」結果，宜蘭縣在縣市首長滿意度調查獲得4.5顆星。女性首長林姿妙表現亮眼，個人施政滿意度較去年增加7.1個百分點，而施政分數更比去年提高3.8分，兩者在全國各縣市中，躍進幅度排名第一。

宜蘭縣政府團隊八大施政面向的滿意度為71.5%，位居全國第10名；其中，宜蘭縣的教育及觀光休閒項目上，施政滿意度獲民眾認可，相較去年大幅提升。

林姿妙上任以來，著手醫療、環保、交通、經濟就業等各大面向。為解決國道5號常態性壅塞及促進經濟發展，林姿妙積極推動高鐵延伸宜蘭、鐵路高架兩項重大交通建設，以期改善宜蘭整體交通路網功能。

在疫情期間，宜蘭縣政府積極防疫有目共睹，除了努力向中央爭取疫苗，也鼓勵縣民放心接受接種。另外，縣府號召上百人投入社區防疫護理隊，完成建置溪北和溪南2座大型疫苗接種中心，並邀請縣內醫院、合約診所加入疫苗注射行列。縣府指出，透過公私協力，不只做好注射疫苗工作，也提高接種率，讓更多人獲保護、保障縣民安全。

對於縣政進步及縣民滿意，林姿妙感謝各方支持，也強調將與縣府團隊繼續堅持，以達成「鄉親安心、交通順心、產業定心、地方同心、環境放心」的施政願景。

林姿妙 疫苗

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