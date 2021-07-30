未戴口罩遭罰3千 饒慶鈴道歉會立刻繳清

台東縣長饒慶鈴今天前往台東縣議會進行「疫後經濟振興方案」專案報告時，超過5分鐘未戴口罩。饒慶鈴稍後道歉，坦承這是不好的示範，會立刻繳清3000元罰款。

饒慶鈴上午前往台東縣議會向縣議員專案報告「疫後經濟振興方案」，其中包括宣布台東熱氣球活動時間，現場有20餘名民眾前往陳情，希望今年暫停熱氣球活動；員警現場維持秩序。

不過，饒慶鈴從下車到進入縣議會會議室，約5分鐘時間未戴口罩，在會議室中交談引起在旁維護秩序員警一陣尷尬，在會議室的議員相當緊張，議會和縣府人員則私底下抱怨。縣議員林參天在會議結束後也向台東縣警察局和衛生局報案。

饒慶鈴下午出面道歉，他說，現在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情還在2級警戒當中，「這是不好的示範，會立刻繳掉罰款，誠心的道歉」，也呼籲民眾和她一樣要隨時警惕自己。

對於疫後振興，饒慶鈴表示，因疫情取消相關活動撙節的經費4200萬元用在台東在地，推出3階段「疫後經濟振興-接力挺台東」方案，是全台第一個推動振興的縣市，將原產業行銷輔導的經費調整為採購在地伴手禮，將原觀光行銷的經費調整為辦理在地微旅行。

台東縣政府財政及經濟發展處說明「疫後經濟振興-接力挺台東」方案，以「1三級警戒-紓困協助」6400萬元、「2二級警戒-縣內循環」1億3800萬元、「3解除警戒-縣內外雙循環」900萬元等3階段約3億元，推動台東振興。