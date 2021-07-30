桌球／宜蘭CMS標誌秀「小林同學勁勇」字樣 集氣助林昀儒奪銅

台灣桌球小將林昀儒今晚7點在東京奧運的男單銅牌戰，將迎戰32歲德國知名老將奧恰洛夫。為幫「小林同學」集氣，宜蘭縣管資訊可變標誌（CMS）系統今天出現為他加油字樣。宜蘭縣政府交通處表示，藉此為在東奧拚搏的宜蘭囡仔打氣，希望他能一舉奪牌，為臺灣寫下奧運男單桌球的新頁。

林昀儒首登奧運殿堂，與學姊鄭怡靜搭檔混雙摘銅牌，昨天對戰「世界球王」大陸選手樊振東，精彩激戰7局，最終以4比3惜敗。不過，林昀儒冷靜沉穩態度，以及不容小覷的實力，不斷化解賽末點，獲得各界讚聲不斷。

就在今天晚上7點，林昀儒將拚戰台灣男單桌球的首面獎牌，宜蘭縣道路上方的資訊可變標誌（CMS）系統，添加「小林同學勇 定奪雙銅牌」、「同心同集氣 昀儒銅加銅」、「小林同學勁勇 定奪奧運雙銅」等字樣。

交通處說，希望用路人專心開車的同時，可以感受林昀儒帶給所有人的感動、驕傲，以及宜蘭對他滿滿的疼愛與關注。 宜蘭縣管資訊可變標誌（CMS）系統今天讚聲，為我國桌球小將林昀儒集氣加油。圖／宜蘭縣政府提供 宜蘭縣管資訊可變標誌（CMS）系統今天讚聲，為我國桌球小將林昀儒集氣加油。圖／宜蘭縣政府提供

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