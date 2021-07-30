宜縣8月3日起開放內用 林姿妙今視察飯店防疫

宜蘭縣政府本周舉辦2場座談會，向餐飲業者宣導內用防疫作為，並確定8月3日起解封開放，縣內業者蓄勢待發準備中。縣長林姿妙今天特別前往兆品酒店礁溪視察並表示，宜蘭距離雙北近，呼籲業者遵守防疫規定，別因疫情警戒降級鬆懈，也強調一起防疫才會有生意。

以觀光和美食聞名的宜蘭縣，因鄰近雙北，縣府延遲一周時間，安排2場座談會，與餐飲業各工會、旅宿業協會進行宣導及意見交流，而衛生局針對頭城、礁溪、宜蘭，以及羅東等觀光重點地區逾500家餐飲業者，派員輔導防疫措施，8月3日將會如期開放內用。

林姿妙在衛生局人員、地方民代的陪同下，今天來到兆品酒店礁溪了解防疫準備工作。兆品酒店總經理黃明政接待說明，原本10人圓桌，因擺隔板後僅能坐8席，餐點則由飯店人員分配好再端上桌。

宜蘭縣餐飲防疫管理措施遵照中央指引，除了從業人員健康管理和衛生行為、顧客用餐管理、環境清潔消毒，以及用餐距離；依規定，同桌須梅花座或使用隔板，若不同桌，人員得要保持1.5公尺以上間距、獨立包廂或使用隔板。